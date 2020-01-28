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      Палестина категорично відмовилась від "угоди століття" Трампа

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      Палестина категорично відмовилась від "угоди століття" Трампа / Колаж 24 каналу

      Президент Палестини Махмуд Аббас різко розкритикував мирний план Дональда Трампа для вирішення близькосхідного конфлікту.

      За інформацією Al Jazeera News, Аббас назвав "угоду століття" Трампа змовою проти палестинського народу.

      До слова: Угода століття: Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

      "Єрусалим не продається, і ваш змова не пройде. Ми не дозволимо нехтувати історичними правами палестинського народу, ми віддані Державі Палестина зі столицею в Єрусалимі", – заявив президент Палестини.

      За його словами, Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників – Росії, США, ООН і ЄС.

      "Ми приймаємо переговори з Ізраїлем під егідою "четвірки". Ми віддані переговорам на основі міжнародної законності, і ми не приймемо тільки Вашингтон як посередника мирного процесу на Близькому Сході", – додав Аббас.

      Що передбачає план Трампа: 

      • створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
      • визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
      • створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
      • вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
      • Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);
      • інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
      • протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.

      Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт? 29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.

      Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.

      У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.

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      28 січня
      37652
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини політики Дональд Трамп Палестина Новини Ізраїля
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