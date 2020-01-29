Палестина категорически отказалась от "сделки века" Трампа

Президент Палестины Махмуд Аббас резко раскритиковал мирный план Дональда Трампа для решения ближневосточного конфликта.

По информации Al Jazeera News, Аббас назвал "сделку века" Трампа заговором против палестинского народа.

К слову: Сделка века: Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

"Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа, мы преданы государству Палестина со столицей в Иерусалиме", – заявил президент Палестины.

По его словам, Палестина готова вести переговоры с Израилем при участии международных посредников – России, США, ООН и ЕС.

"Мы принимаем переговоры с Израилем под эгидой "четверки". Мы стремимся к переговорам на основе международной законности, и мы не примем только Вашингтон в качестве посредника мирного процесса на Ближнем Востоке", – добавил Аббас.

Что предусматривает план Трампа:

создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме . Предполагается, что ее территория будет почти вдвое большей территории, который сейчас находится под контролем Палестинской автономии;

. Предполагается, что ее территория будет почти вдвое большей территории, который сейчас находится под контролем Палестинской автономии; признание оккупированных Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан израильской территорией;

израильской территорией; создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;

принятия мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружения ХАМАСа и демилитаризация сектора Газа ;

; Иерусалим остается неделимой столицей Израиля (в января 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство);

(в января 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство); инвестиции на сумму более 50 млрд долларов в новое Палестинское государство в течение 10 лет – но непонятно, кто именно их будет предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоение палестинского ВВП;

– но непонятно, кто именно их будет предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоение палестинского ВВП; в течение 4 лет Израиль не будет создавать новых поселений, чтобы в это время проводить с Палестиной переговоры о ее государственности.

Что известно об израильско-палестинском конфликте?29 ноября 1947 Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на западном берегу реки Иордан – еврейского и арабского, а также международной зоны – Иерусалим. В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война, во время которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и Сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.



Позже Израиль захватил части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.



В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.