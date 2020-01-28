Сделка века: Трамп представил план урегулирования конфликта между Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп представил мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта. Речь идет об определении границы между Израилем и Палестиной.

Американский президент начал речь с воспоминаний о своем визите в Израиль и Палестину в 2017 году. По его словам, оба народа заслуживают на мир и процветание. Все предыдущие администрации пытались найти решение, но все провалились, отметил Трамп. Его предложение, настаивал Трамп, детально проработано и является выигрышным для обеих сторон. Вместе с Трампом к журналистам вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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План Трампа предусматривает:

создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Предполагается, что ее территория будет почти вдвое большей территории, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии;

Предполагается, что ее территория будет почти вдвое большей территории, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии; признание оккупированных Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан израильской территорией;

создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;

принятия мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружение ХАМАСа и демилитаризация Сектора Газа;

Иерусалим остается неделимой столицей Израиля (в января 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство);

инвестиции на сумму более 50 млрд долларов в новое Палестинское государство в течение 10 лет – но непонятно, кто именно будет их предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоению палестинского ВВП;

в течение 4 лет Израиль не будет создавать новых поселений, чтобы в это время проводить с Палестиной переговоры о ее государственности.

Отметим, что не совсем понятно, как можно одновременно признать Восточный Иерусалим столицей Палестины и определить весь Иерусалим как "Неделимую столицу" Израиля, о чем сообщил Трамп.

Эти слова Трампа были встречены аплодисментами.

По словам американского лидера, премьер Израиля впервые согласился на публикацию плана, который иллюстрирует, на какие уступки готово пойти еврейское государство.

Сегодня – историческая возможность для палестинцев создать свое независимое государство. И, возможно, у них сейчас последняя возможность это сделать,

– сказал Трамп

Премьер-министр Израиля заявил о своем согласии на этот план и поблагодарил за него Трампа, назвав его "самым большим другом Израиля, который когда-либо был в Белом доме". Он также заявил, что готов "уже сейчас" обсуждать свои предложения.

Трамп также сообщил, что будет сформирована комиссия, которая проработает вопрос плана. Над разработкой документа работали советники Трампа Джаред Кушнер и Ави Берковиц, посол США в Израиле Дэвид Фридман и спецпредставитель Госдепартамента по Ирану Брайан Хук.

Коротко об израильско-палестинском конфликте и попытках его урегулирования

29 ноября 1947 года Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на Западном берегу реки Иордан – еврейского и арабского, а также международной зоны – Иерусалим.

В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война (1948-1949), в ходе которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.

В ходе арабо-израильских войн 1967 и 1973 годов Израилем были захвачены части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.

В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.

Требования палестинской стороны за последние годы не менялись: