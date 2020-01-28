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      Угода століття: Трамп представив план врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною

      1793 Читать новость на русском
      Дональд Трамп і Біньямін Нетаньяху / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп представив мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.

      Американський президент розпочав промову зі спогадів про свій візит до Ізраїлю та Палестини в 2017 році. За його словами, обидва народи заслуговують на мир і процвітання. Усі попередні адміністрації намагалися знайти рішення, але все провалилися, зауважив Трамп. Його пропозиція, наполягав Трамп, детально опрацьована і є виграшною для обох сторін. Разом з Трампом до журналістів вийшов прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

      До теми: США перестали вважати незаконними ізраїльські поселення в Палестині

      План Трампа передбачає:

      • створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
      • визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
      • створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
      • вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
      • Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);
      • інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
      • протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.

      Відзначимо, що не зовсім зрозуміло, як можна водночас визнати Східний Єрусалим столицею Палестини і визначити весь Єрусалим як !неподільну столицю" Ізраїлю, про що повідомив Трамп.

      Ці слова Трампа були зустрінуті оплесками.

      За словами американського лідера, прем'єр Ізраїлю вперше погодився на публікацію плану, що ілюструє, на які поступки готова піти єврейська держава.

      Сьогодні — історична нагода для палестинців створити свою незалежну державу. І, можливо, в них зараз остання нагода це зробити,
      – сказав Трамп

      Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив про свою згоду на цей план і подякував за нього Трампу, назвавши його "найбільшим другом Ізраїлю, який коли-небудь був у Білому домі". Він також заявив, що готовий "уже зараз" обговорювати свої пропозиції.

      Трамп також повідомив, що буде сформована комісія, яка опрацює питання плану. Над розробкою документа працювали радники Трампа Джаред Кушнер та Аві Берковіц, посол США в Ізраїлі Девід Фрідман і спецпредставник Держдепартаменту по Ірану Брайан Хук.

      Коротко про ізраїльсько-палестинський конфлікт і спроби його врегулювання

      • 29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на Західному березі річки Йордан – єврейської і арабської , а також міжнародної зони – Єрусалиму.
      • У 1948 році була проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна (1948-1949), в ході якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річи Йордан і сектор Газа були окуповані Йорданією та Єгиптом.
      • В ході арабо-ізраїльських воєн 1967 і 1973 років Ізраїлем були захоплені частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.
      • У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.

      Вимоги палестинської сторони за останні роки не змінювалися: 

      • повернення Ізраїлю до кордонів 1967 року;
      • визнання Східного Єрусалима столицею палестинської держави;
      • визнання права на повернення палестинських біженців на колишнє місце проживання;
      • ліквідація єврейських поселень на палестинській території (в основному у Східному Єрусалимі і на Західному березі річки Йордан).
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини Ізраїля Палестина Дональд Трамп Близький Схід Біньямін Нетаньяху Новини США євреї
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