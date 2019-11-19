США перестали вважати незаконними ізраїльські поселення в Палестині

Вашингтон відмовився від заяви попередньої адміністрації президента США Барака Обами, згідно з якою ізраїльські поселення на Західному березі і в Східному Єрусалимі вважалися порушенням міжнародного права.

Держсекретар США Майк Помпео наголосив, що обережна позиція Сполучених Штатів щодо поселень Ізраїлю, коли Вашингтон не займав жодну зі сторін конфлікту, була порушена адміністрацією Обами в 2016 році, повідомляє BBC.

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Після уважного вивчення двох сторін юридичної дискусії адміністрація погодилася з позицією президента Рейгана,

– пояснив Помпео.

Водночас дипломат наголосив, що визнання американською владою ізраїльських поселень не впливає на статус кордону з Палестиною. Це питання сторони конфлікту повинні вирішити самостійно шляхом переговорів.

Помпео висловив упевненість, що рішення багаторічного конфлікту все ближче, а дії США – створюють "простір для успіху".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац у твітері привітав заяву Помпео.

אני מברך על הודעת @SecPompeo בדבר חוקיות התישבות היהודית ביו״ש. אין עוררין על זכותו של עם ישראל בארץ ישראל. אני מודה על תמיכתו העקבית והאיתנה של ממשל טראמפ בישראל. הודעה חשובה זו היא מענה הולם להחלטת בית הדין האירופאי נגד ההתיישבות היהודית וניסיונות החרם נגד מדינת ישראל. — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) November 18, 2019

Пізніше ізраїльський прем'єр Біньямін Нетаньяху провів телефонні переговори з президентом США Дональдом Трампом.

Я поговорив по телефону з президентом США і сказав йому, що він виправив історичну несправедливість,

– написав Нетаньяху у своєму мікроблозі.

I spoke on the phone with US President Donald Trump and told him that he had corrected a historic injustice



Somebody needed to say a simple truth, and President Trump did this, just as he did with the recognition of the Golan Heights and the moving of the US embassy to Jerusalem — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) November 18, 2019

Офіційний представник президента Палестини Набіль Абу Рудейна в свою чергу заявив, що Білий дім не може скасовувати міжнародні резолюції, які стосуються зазначених поселень.

У грудні 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 2334 з вимогою припинити поселенську діяльність Ізраїлю на території Палестини. Ізраїль відмовився виконувати положення цього документа. Всього в поселеннях на території Західного берега Йордану живуть майже 600 тисяч ізраїльтян.