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      Обстрілюють день та ніч: Сектор Гази випустив по Ізраїлю 250 ракет

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      Протистояння Ізраїлю та Палестини триває вже другу добу. Ісламісти обстрілюють ракетами територію Ізраїлю. Той завдає ударів у відповідь авіацією та артилерією. Що спричинило конфлікт, чому розгнівались сторони та як розгортаються події – читайте далі.

      Під звуки сирен та збиті ракети – так уже дві доби поспіль живуть під обстрілами ізраїльтяни. Із Сектора Гази випустили більш як 250 ракет по Ізраїлю. Система оборони "Залізний купол" перехопила більшість із них.

      Читайте також: ВПС Ізраїля обстріляли Сектор Гази у відповідь на ракетну атаку

      Конфлікт почався після того, як ізраїльські військові вбили лідера "Ісламського джихаду" Баху Абу аль-Атту. Під час обстрілів знищено також тренувальні бази та склади з боєприпасами ісламських бойовиків. Майже 20 палестинців загинули, 30 – поранено.

      Спершу ізраїльські сили завдали удару по будинку попереджувальною ракетою. Потім вони вдарили другою ракетою. Чому поцілили у наш дім – не розумію,
      – сказала Сектора Гази Наджа Ейза Зороб.

      Уряд Ізраїлю запевняє, що не хоче ескалації конфлікту. Але готові до тривалого протистояння, якщо ісламські бойовики не припинять вогонь.


      Протистояння Ізраїлю та Палестини триває вже другу добу

      Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу відзвітував, що підірвали терористичні загони, які планували запустити ракети по території Ізраїлю. Водночас він підкреслив, що не Ізраїль не шукає ескалації, але відповідатиме на кожну атаку сильною реакцією. 

      Спонукають не поглиблювати протистояння й світові організації. Натомість палестинські ісламісти запевнили, що не планують припиняти спроби помститися за смерть свого лідера.

      Ми повинні помститися і запустити всі ракети, щоб не залишити жодної вцілілої будівлі. Вогонь буде день і ніч,
      – наголосив один із лідерів "Ісламського джихаду" Реяд Абу Хашиш.

      Тим часом обстріли тривають. Палестинці із Сектору Гази запускають ракети по ізраїльських містах – Ашдод та Ашкелон. Там зачинені школи та громадські заклади, а жителі ховаються в бомбосховищах. Ізраїльські військові авіацією та артилерією завдають ударів у відповідь по палестинських територіях.

      blog_ava
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      Автор: Марина Молька, Роман Смоляр
      Теги: Новини політики Новини Ізраїля Іслам Війна
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