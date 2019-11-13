Обстреливают день и ночь: Сектор Газа выпустил по Израилю 250 ракет

Противостояние Израиля и Палестины длится уже вторые сутки. Исламисты обстреливают ракетами территорию Израиля. Тот наносит ответные удары авиацией и артиллерией. Что повлекло конфликт, почему разгневались стороны и как разворачиваются события – читайте дальше.

Под звуки сирен и сбитых ракет – так уже двое суток подряд живут под обстрелами израильтяне. Из Сектора Газа выпустили более 250 ракет по Израилю. Система обороны "Железный купол" перехватила большинство из них.

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Конфликт начался после того, как израильские военные убили лидера "Исламского джихада" Баху Абу аль-Атту. Во время обстрелов были уничтожены также тренировочные базы и склады с боеприпасами исламских боевиков. Почти 20 палестинцев погибли, 30 – ранены.

Сначала израильские силы нанесли удар по дому предупредительной ракетой. Затем они ударили второй ракетой. Почему попали в наш дом – не понимаю,

– сказала жительница Сектора Газа Наджа Эйза Зороб.

Правительство Израиля уверяет, что не хочет эскалации конфликта. Но готовы к длительному противостоянию, если исламские боевики не прекратят огонь.



Противостояние Израиля и Палестины длится уже вторые сутки

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху отчитался, что взорвали террористические отряды, которые планировали запустить ракеты по территории Израиля. В то же время он подчеркнул, что Израиль не ищет эскалации, но будет отвечать на каждую атаку сильной реакцией.

Побуждают не углублять противостояния и мировые организации. Однако палестинские исламисты заверили, что не планируют прекращать попытки отомстить за смерть своего лидера.

Мы должны отомстить и запустить все ракеты, чтобы не оставить ни одного уцелевшего здания. Огонь будет день и ночь,

– отметил один из лидеров "Исламского джихада" Реяд Абу Хашиш.

Тем временем обстрелы продолжаются. Палестинцы из Сектора Газы запускают ракеты по израильским городам – Ашдоду и Ашкелону. Там закрыты школы и общественные заведения, а жители прячутся в бомбоубежищах. Израильские военные авиацией и артиллерией наносят ответные удары по палестинским территориям.