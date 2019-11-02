05:18
2 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Киркоров стал лидером террористов. Путин против конституции РФ
      Вєсті Кремля
      22:12, 1 ноября
      Вести.UA: Кива завидует Яременко. "Слуги народа" плачут и смеются
      Вєсті.UA
      19:08, 1 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      ВВС Израиля обстреляли сектор Газа в ответ на ракетную атаку

      14 Читати новину українською
      Израиль нанес удар по сектору Газа
      Израиль нанес удар по сектору Газа / unn

      В Министерстве обороны Израиля заявили, что обстрел объектов радикалов в секторе Газа – это ответ на запуск 10 ракет по территории страны.

      Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Израиля на своей странице в твиттере.

      Интересно: Посольство Израиля в Украине возобновляет свою работу

      Израильские военные истребители начали обстрел позиций террористов в секторе Газа. Это ответ на 10 ракет, запущенных ранее по гражданам Израиля,
      – говорится в сообщении.

      Ранее, по территории Израиля было выпущено 10 ракет со стороны сектора Газа. Одна из которых попала в жилой дом на юге страны. Вследствие попадания ракеты по дому пострадавших нет, однако зданию нанесен ущерб.

      Система воздушной защиты "Железный купол" отбила 7 из десяти ракет, выпущенных по территории Израиля.

      В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста движения ХАМАС в регионе. Этот обмен ударами прервал относительное затишье, продолжавшееся с 11 сентября.

      blog_ava
      Майли Сайрус устроила эротическую съемку с бойфрендом: горячие фото
      1 ноября
      241
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Оружие Палестина Новости Израиля
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      сегодня , 01:00 Як обманюють народні депутати: що не так у перевірці поліграфом "Слуги народу"
      Віталій Шабунін 88
      Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      1 ноября , 22:00 Як розпізнати підроблені ліки: детальне пояснення
      Максим Багрєєв 1677
      Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      1 ноября , 16:10 Камины, конвекторы и кондиционеры – как комфортно пережить холод, не пересушивая воздух
      120
      Почему руководство НАТО приезжало в Украину, и когда нам рассчитывать на полноправное членство
      1 ноября , 21:30 Почему руководство НАТО приезжало в Украину, и когда нам рассчитывать на полноправное членство
      Світлана Попова 364
      Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
      1 ноября , 21:06 Что украинцы ищут в интернете: интересная статистика от Google
      193
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук