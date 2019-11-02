ВВС Израиля обстреляли сектор Газа в ответ на ракетную атаку

В Министерстве обороны Израиля заявили, что обстрел объектов радикалов в секторе Газа – это ответ на запуск 10 ракет по территории страны.

Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Израиля на своей странице в твиттере.

Интересно: Посольство Израиля в Украине возобновляет свою работу

Израильские военные истребители начали обстрел позиций террористов в секторе Газа. Это ответ на 10 ракет, запущенных ранее по гражданам Израиля,

– говорится в сообщении.

Israeli fighter jets have started striking terror targets in Gaza.



This is in response to 10 rockets fired from Gaza at Israeli civilians earlier tonight. — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

Ранее, по территории Израиля было выпущено 10 ракет со стороны сектора Газа. Одна из которых попала в жилой дом на юге страны. Вследствие попадания ракеты по дому пострадавших нет, однако зданию нанесен ущерб.

Система воздушной защиты "Железный купол" отбила 7 из десяти ракет, выпущенных по территории Израиля.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста движения ХАМАС в регионе. Этот обмен ударами прервал относительное затишье, продолжавшееся с 11 сентября.