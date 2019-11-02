ВВС Израиля обстреляли сектор Газа в ответ на ракетную атаку
В Министерстве обороны Израиля заявили, что обстрел объектов радикалов в секторе Газа – это ответ на запуск 10 ракет по территории страны.
Об этом в субботу сообщило Министерство обороны Израиля на своей странице в твиттере.
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Израильские военные истребители начали обстрел позиций террористов в секторе Газа. Это ответ на 10 ракет, запущенных ранее по гражданам Израиля,
– говорится в сообщении.
Ранее, по территории Израиля было выпущено 10 ракет со стороны сектора Газа. Одна из которых попала в жилой дом на юге страны. Вследствие попадания ракеты по дому пострадавших нет, однако зданию нанесен ущерб.
Система воздушной защиты "Железный купол" отбила 7 из десяти ракет, выпущенных по территории Израиля.
В предыдущий раз палестинские радикалы из приморского анклава выпустили ракету по Израилю 31 октября. В ответ израильская армия поразила два поста движения ХАМАС в регионе. Этот обмен ударами прервал относительное затишье, продолжавшееся с 11 сентября.
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