Посольство Израиля в Украине возобновляет свою работу: известна дата

Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу на постоянной основе с 1 ноября.

Забастовка сотрудников дипломатической миссии был временно приостановлен по решению суда. Об этом говорится на фейсбук-странице посольства Израиля в Украине.

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Наша борьба еще не закончилась. Мы возобновим работу Посольства на постоянной основе,

– сообщили израильские дипломаты.

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Почему закрывали посольство Израиля в Украине?В дипучреждениях Израиля за рубежом проходят забастовки. Также прекратили работу пункты пропуска на границе с Палестиной. Таким образом чиновники выступают против решения израильского Министерства финансов взимать налог с неподтвержденных чеков представительских расходов.



Вместе с дипломатами бастуют и военные, поскольку решение Министерства финансов касается и их. В своем совместном заявлении израильские МИД и Минобороны назвали это серьезным ударом по зарплатам своих работников.