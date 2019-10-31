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      Посольство Израиля в Украине возобновляет свою работу: известна дата

      20 Читати новину українською
      Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу
      Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу / скриншот

      Посольство Израиля в Украине возобновит свою работу на постоянной основе с 1 ноября.

      Забастовка сотрудников дипломатической миссии был временно приостановлен по решению суда. Об этом говорится на фейсбук-странице посольства Израиля в Украине.

      К теме: В Киеве закрыли посольство Израиля: причина

      Наша борьба еще не закончилась. Мы возобновим работу Посольства на постоянной основе,
      – сообщили израильские дипломаты.

      К слову: Путин назвал Израиль русскоязычной страной

      Почему закрывали посольство Израиля в Украине?В дипучреждениях Израиля за рубежом проходят забастовки. Также прекратили работу пункты пропуска на границе с Палестиной. Таким образом чиновники выступают против решения израильского Министерства финансов взимать налог с неподтвержденных чеков представительских расходов.

      Вместе с дипломатами бастуют и военные, поскольку решение Министерства финансов касается и их. В своем совместном заявлении израильские МИД и Минобороны назвали это серьезным ударом по зарплатам своих работников.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Израиля
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