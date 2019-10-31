Посольство Ізраїлю в Україні відновлює свою роботу: відома дата

Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу на постійній основі з 1 листопада.

Страйк співробітників дипломатичної місії був тимчасово припинений за рішенням суду. Про це мовиться на фейсбук-сторінці посольства Ізраїлю в Україні.

До теми: У Києві закрили посольство Ізраїлю: причина

Наша боротьба ще не закінчилася. Ми відновимо роботу Посольства на постійній основі,

– повідомили ізраїльські дипломати.

До слова: Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

Чому закривали посольство Ізраїлю в Україні?У дипустановах Ізраїлю за кордоном проходять страйки. Також припинили роботу пункти пропуску на кордоні з Палестиною. У такий спосіб держслужбовці виступають проти рішення ізраїльського Міністерства фінансів стягувати податок з непідтверджених чеків представницьких витрат.



Разом з дипломатами страйкують і військові, оскільки рішення Міністерства фінансів стосується і їх. У своїй спільній заяві ізраїльські МЗС і Міноборони назвали це серйозним ударом по зарплатах своїх працівників.