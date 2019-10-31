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      Посольство Ізраїлю в Україні відновлює свою роботу: відома дата

      52 Читать новость на русском
      Посольство Ізраїлю в Україні відновить роботу
      Посольство Ізраїлю в Україні відновить роботу / скріншот

      Посольство Ізраїлю в Україні відновить свою роботу на постійній основі з 1 листопада.

      Страйк співробітників дипломатичної місії був тимчасово припинений за рішенням суду. Про це мовиться на фейсбук-сторінці посольства Ізраїлю в Україні.

      До теми: У Києві закрили посольство Ізраїлю: причина

      Наша боротьба ще не закінчилася. Ми відновимо роботу Посольства на постійній основі, 
      – повідомили ізраїльські дипломати.

      До слова: Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

      Чому закривали посольство Ізраїлю в Україні?У дипустановах Ізраїлю за кордоном проходять страйки. Також припинили роботу пункти пропуску на кордоні з Палестиною. У такий спосіб держслужбовці виступають проти рішення ізраїльського Міністерства фінансів стягувати податок з непідтверджених чеків представницьких витрат.

      Разом з дипломатами страйкують і військові, оскільки рішення Міністерства фінансів стосується і їх. У своїй спільній заяві ізраїльські МЗС і Міноборони назвали це серйозним ударом по зарплатах своїх працівників.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Новини Ізраїля
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