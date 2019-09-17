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      Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

      745 Читать новость на русском
      Володимир Путін
      Володимир Путін / radiosputnik.ria.ru

      Президент Росії Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовною державою. Також він назвав росіян та ізраїльтян однією сім'єю із спільною історією.

      Путін заявив, що громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані родинними, дружніми зв'язками.

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      Я говорю без жодного перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою,
      – сказав Путін, виступаючи на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод".

      Ці слова були зустрінуті сміхом та оплесками.

      Російський президент додав, що чекає керівництво Ізраїлю на урочистостях 9 травня у Москві.

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      Що відомо про напругу у відносинах між Росією та Ізраїлем?Між Ізраїлем та Росією вже місяць триває суперечка щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку. Нещодавно голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати Путіна ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії.

      Армія оборони Ізраїлю неодноразово завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки своїх регіональних противників – Ірану та ліванської "Хезболли".

      Проте, Путін відповів Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, оскільки це суперечить меті РФ - сприяти режиму Башара Асада.

      Москва пригрозила збивати ізраїльські винищувачі якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Новини Ізраїля Російська пропаганда Володимир Путін
      Джерело: 24 Канал
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