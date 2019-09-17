Путін назвав Ізраїль російськомовною країною

Президент Росії Володимир Путін вважає Ізраїль російськомовною державою. Також він назвав росіян та ізраїльтян однією сім'єю із спільною історією.

Путін заявив, що громадяни Росії та Ізраїлю пов'язані родинними, дружніми зв'язками.

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Я говорю без жодного перебільшення. Майже два мільйони російськомовних громадян Ізраїлю в цій країні. Ми вважаємо Ізраїль російськомовною державою,

– сказав Путін, виступаючи на конгресі всесвітнього ізраїльського фонду "Керен ха-Йесод".

Ці слова були зустрінуті сміхом та оплесками.

Російський президент додав, що чекає керівництво Ізраїлю на урочистостях 9 травня у Москві.

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Що відомо про напругу у відносинах між Росією та Ізраїлем?Між Ізраїлем та Росією вже місяць триває суперечка щодо авіаударів по цілях у Сирії та Іраку. Нещодавно голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньягу намагався переконати Путіна ігнорувати операції Ізраїлю у Сирії.



Армія оборони Ізраїлю неодноразово завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки своїх регіональних противників – Ірану та ліванської "Хезболли".



Проте, Путін відповів Нетаньягу, що його країна не дозволить завдавати жодної шкоди військовим сирійського режиму, оскільки це суперечить меті РФ - сприяти режиму Башара Асада.



Москва пригрозила збивати ізраїльські винищувачі якщо Ізраїль спробує проводити свої операції проти сирійських військових.