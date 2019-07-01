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      ВПС Ізраїлю завдали потужного ракетного удару по району Дамаска – ЗМІ

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      Ізраїль завдав ударів по околицях Дамаска
      Ізраїль завдав ударів по околицях Дамаска / Фото з відкритих джерел

      У ніч на 1 липня Ізраїль ймовірно наніс серію ракетних ударів по об'єктах сирійських урядових сил в місті Хомсі і на околицях Дамаска. Внаслідок ракетного обстрілу у сільській місцевості в районі Дамаска загинули чотири людини і ще 21 особа отримала поранення.

      У ніч на понеділок засоби протиповітряної оборони Сирії відбили частину ракет. За даними агентства SANA, ракети були запущені ізраїльськими військовими літаками з повітряного простору Лівану.

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      Міністерство оборони Ізраїлю відмовилося коментувати ситуацію. 

      Ізраїльське видання The Jeruslaem Post з посиланням на коментарі сирійців і повідомлення в соцмережах зазначає, що це була наймасштабніша серія авіаударів за останні місяці.

      ракетний обстріл Дамаска
      Результати ракетного обстрілу поблизу Дамаска

      Дивіться відео перед ракетним обстрілом Ізраїльських ВПС:

      Армія оборони Ізраїлю неодноразово завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки своїх регіональних противників – Ірану і ліванського Хезболли.

      Збройні формування Ірану і Хізбалли воюють на боці президента Сирії Башара Асада, при цьому Ізраїль стверджує, що вони намагаються перетворити Сирію в новий фронт війни проти ізраїльтян.

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      30 червня
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      Теги: Війна у Сирії Новини Ізраїля Жертви
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