ВПС Ізраїлю завдали потужного ракетного удару по району Дамаска – ЗМІ
У ніч на 1 липня Ізраїль ймовірно наніс серію ракетних ударів по об'єктах сирійських урядових сил в місті Хомсі і на околицях Дамаска. Внаслідок ракетного обстрілу у сільській місцевості в районі Дамаска загинули чотири людини і ще 21 особа отримала поранення.
У ніч на понеділок засоби протиповітряної оборони Сирії відбили частину ракет. За даними агентства SANA, ракети були запущені ізраїльськими військовими літаками з повітряного простору Лівану.
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Міністерство оборони Ізраїлю відмовилося коментувати ситуацію.
Ізраїльське видання The Jeruslaem Post з посиланням на коментарі сирійців і повідомлення в соцмережах зазначає, що це була наймасштабніша серія авіаударів за останні місяці.
Результати ракетного обстрілу поблизу Дамаска
Дивіться відео перед ракетним обстрілом Ізраїльських ВПС:
Армія оборони Ізраїлю неодноразово завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки своїх регіональних противників – Ірану і ліванського Хезболли.
Збройні формування Ірану і Хізбалли воюють на боці президента Сирії Башара Асада, при цьому Ізраїль стверджує, що вони намагаються перетворити Сирію в новий фронт війни проти ізраїльтян.
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