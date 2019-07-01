ВПС Ізраїлю завдали потужного ракетного удару по району Дамаска – ЗМІ

У ніч на 1 липня Ізраїль ймовірно наніс серію ракетних ударів по об'єктах сирійських урядових сил в місті Хомсі і на околицях Дамаска. Внаслідок ракетного обстрілу у сільській місцевості в районі Дамаска загинули чотири людини і ще 21 особа отримала поранення.

У ніч на понеділок засоби протиповітряної оборони Сирії відбили частину ракет. За даними агентства SANA, ракети були запущені ізраїльськими військовими літаками з повітряного простору Лівану.

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Міністерство оборони Ізраїлю відмовилося коментувати ситуацію.

Ізраїльське видання The Jeruslaem Post з посиланням на коментарі сирійців і повідомлення в соцмережах зазначає, що це була наймасштабніша серія авіаударів за останні місяці.



Результати ракетного обстрілу поблизу Дамаска

BREAKING: Israeli cruise missile strikes kill 4 Syrians in Damascus, Syria, injuring 21 - all were civilians, mostly children. One of those killed was a one month old baby. #Warcrimes pic.twitter.com/9qxH3l5HKY — Robert Inlakesh (@falasteen47) 1 липня 2019 р.

Дивіться відео перед ракетним обстрілом Ізраїльських ВПС:

Israel strikes Iranian targets in Syria - First reports indicate that Israeli fighter jets bombed an Iranian ammunition depot north of Damascus and Iranian positions west of Homs, near the Lebanese border. https://t.co/JIKMQO47hH pic.twitter.com/GEeymIBipQ — Behind The News (@Behind__News) 30 червня 2019 р.

Армія оборони Ізраїлю неодноразово завдавала ударів по об'єктах в Сирії, пояснюючи це прагненням не допустити потрапляння сучасних озброєнь в руки своїх регіональних противників – Ірану і ліванського Хезболли.

Збройні формування Ірану і Хізбалли воюють на боці президента Сирії Башара Асада, при цьому Ізраїль стверджує, що вони намагаються перетворити Сирію в новий фронт війни проти ізраїльтян.