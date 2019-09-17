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      Путин назвал Израиль русскоязычной страной

      158 Читати новину українською
      Владимир Путин
      Владимир Путин / radiosputnik.ria.ru

      Президент России Владимир Путин считает Израиль русскоязычной государством. Также он назвал россиян и израильтян одной семьей с общей историей.

      Путин заявил, что граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими связями.

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      Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством,
      – сказал Путин, выступая на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод".

      Эти слова были встречены смехом и аплодисментами.

      Российский президент добавил, что ждет руководство Израиля на торжествах 9 мая в Москве.

       Актуально: В России объявили, что война в Сирии завершилась

      Что известно о напряжении в отношениях между Россией и Израилем?
      Между Израилем и Россией уже месяц продолжается спор относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке. Недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Путина игнорировать операции Израиля в Сирии.

      Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки своих региональных противников – Ирана и ливанской "Хезболлы".

      Однако, Путин ответил Нетаньяху, что его страна не позволит причинять никакого вреда военным сирийского режима, поскольку это противоречит цели РФ содействовать режиму Башара Асада.

      Москва пригрозила сбивать израильские истребители, если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных.

      blog_ava
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      Теги: Владимир Путин Новости политики Российская пропаганда Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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