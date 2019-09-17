Путин назвал Израиль русскоязычной страной

Президент России Владимир Путин считает Израиль русскоязычной государством. Также он назвал россиян и израильтян одной семьей с общей историей.

Путин заявил, что граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими связями.

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Я говорю без всякого преувеличения. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством,

– сказал Путин, выступая на конгрессе всемирного израильского фонда "Керен ха-Йесод".

Эти слова были встречены смехом и аплодисментами.

Российский президент добавил, что ждет руководство Израиля на торжествах 9 мая в Москве.

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Что известно о напряжении в отношениях между Россией и Израилем?

Между Израилем и Россией уже месяц продолжается спор относительно авиаударов по целям в Сирии и Ираке. Недавно глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху пытался убедить Путина игнорировать операции Израиля в Сирии.



Армия обороны Израиля неоднократно наносила удары по объектам в Сирии, объясняя это стремлением не допустить попадания современных вооружений в руки своих региональных противников – Ирана и ливанской "Хезболлы".



Однако, Путин ответил Нетаньяху, что его страна не позволит причинять никакого вреда военным сирийского режима, поскольку это противоречит цели РФ – содействовать режиму Башара Асада.



Москва пригрозила сбивать израильские истребители, если Израиль попытается проводить свои операции против сирийских военных.