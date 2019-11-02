ВПС Ізраїля розпочали обстріл позицій радикалів у Секторі Гази

У Міністерстві оборони Ізраїля заявили, що обстріл об'єктів радикалів у Секторі Гази – це відповідь на запуск 10 ракет по території країни.

Про це в суботу повідомило Міністерство оборони Ізраїля на своїй сторінці у твітері.

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Ізраїльські військові винищувачі почали обстріл позицій терористів у Секторі Гази. Це відповідь на 10 ракет, запущених раніше по громадянах Ізраїля,

– йдеться у повідомленні.

Israeli fighter jets have started striking terror targets in Gaza.



This is in response to 10 rockets fired from Gaza at Israeli civilians earlier tonight. — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

Раніше, по території Ізраїля було випущено 10 ракет зі сторони Сектора Гази. Одна з яких потрапила в житловий будинок на півдні країни. Внаслідок попадання ракети по будинку потерпілих немає, однак будівлі завдано збитків.

Система повітряного захисту "Залізний купол" відбила 7 з десяти ракет, випущених по території Ізраїля.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

У попередній раз палестинські радикали з приморського анклаву випустили ракету по Ізраїлю 31 жовтня. У відповідь ізраїльська армія вразила два пости руху ХАМАС у регіоні. Цей обмін ударами перервав відносне затишшя, яке тривало з 11 вересня.