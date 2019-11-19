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      США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

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      Белый дом не считает незаконными израильские поселения на оккупированных территориях / shqiptarja

      Вашингтон отказался от заявления предыдущей администрации президента США Барака Обамы, согласно которому израильские поселения на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме считались нарушением международного права.

      Госсекретарь США Майк Помпео подчеркнул, что осторожная позиция Соединенных Штатов касательно поселений Израиля, когда Вашингтон не занимал одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 году, сообщает BBC.

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      После внимательного изучения двух сторон юридической дискуссии администрация согласилась с позицией президента Рейгана,
      – пояснил Помпео.

      В то же время дипломат отметил, что признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной. Этот вопрос стороны конфликта должны решить самостоятельно путем переговоров.

      Помпео выразил уверенность, что решение многолетнего конфликта все ближе, а действия США создают "пространство для успеха".

      Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац в твиттере поздравил заявление Помпео.

      Позже израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

      Я поговорил по телефону с президентом США и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость,
      – написал Нетаньяху в своем микроблоге.

      Официальный представитель президента Палестины Набиль Абу Рудейна в свою очередь заявил, что Белый дом не может отменять международные резолюции, касающиеся указанных поселений.

      В декабря 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием прекратить поселенческую деятельность Израиля на территории Палестины. Израиль отказался выполнять положения этого документа. Всего в поселениях на территории Западного берега Иордана живут почти 600 000 израильтян.

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      18 ноября
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости США Новости политики Палестина Новости Израиля Майк Помпео
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