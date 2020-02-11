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      Ізраїль та Палестина заявили, що готові до мирних переговорів: що це означає

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      Ізраїль та Палестина зробили кроки назустріч один одному / jpost.com

      Ізраїль та Палестина заявили про готовність до мирних переговорів щодо врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Президент Палестини Махмуд Аббас закликав до перемовин у форматі "четвірки": за участю Росії, США, ООН і Євросоюзу.

      Про це заявив постійний представник Ізраїлю при ООН Дані Данон. За його словами, президент Палестини Махмуд Аббас не хоче миру в регіоні. Водночас, сам Махмуд Аббас заявив про готовність до миру з Ізраїлем. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

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      За словами лідера Палестини, "мирний план Трампа" не може забезпечити мир у регіоні, оскільки він порушує міжнародне право. При цьому, Аббас зазначив, що не проти єврейського народу, а проти "будь-кого, хто нападає на Палестину, незалежно від релігії".

      Мир між Палестиною та Ізраїлем можливий. Я готовий залишитися тут, в ООН, щоб негайно розпочати переговори. Я скажу одну річ. Ми не будемо вдаватися до насильства або тероризму,
      – заявив Аббас.

      Сьогодні у штабквартирі ООН у Нью-Йорку Аббас планує виступити з проханням підтримати резолюцію, що засуджує запропонований мирний план президента США Дональда Трампа з врегулювання конфлікту між Ізраїлем і Палестиною.

      Відзначимо, що 28 січня, президент США Дональд Трамп представив мирний план своєї адміністрації для вирішення близькосхідного конфлікту. Мовиться про визначення кордону між Ізраїлем і Палестиною.

      Водночас, президент Палестини Махмуд Аббас одразу ж відкинув пропозиції врегулювання конфлікту і різко розкритикував мирний план Дональда Трампа. За його словами, Палестина готова вести переговори з Ізраїлем за участю міжнародних посередників – Росії, США, ООН і ЄС.

      Що передбачає план Трампа:

      • створення Палестинської держави зі столицею в Східному Єрусалимі. Передбачається, що її територія буде чи не вдвічі більшою за територію, що нині перебуває під контролем Палестинської автономії;
      • визнання окупованих Ізраїлем поселень на Західному березі річки Йордан ізраїльською територією;
      • створення спільного комітету США та Ізраїлю для визначення кордонів майбутньої Палестинської держави;
      • вжиття заходів для боротьби з тероризмом на палестинських територіях, зокрема роззброєння ХАМАСу і демілітаризація Сектору Гази;
      • Єрусалим лишається неподільною столицею Ізраїлю (у січні 2018 року США вже визнали його столицею Ізраїлю й відкрили там своє посольство);
      • інвестиції на суму понад 50 мільярдів доларів у нову Палестинську державу протягом 10 років — але незрозуміло, хто саме їх надаватиме. Це має призвести до створення 1 мільйона робочих місць і подвоєння палестинського ВВП;
      • протягом 4 років Ізраїль не буде створювати нових поселень, аби в цей час проводити з Палестиною перемовини щодо її державності.

      Що відомо про ізраїльсько-палестинський конфлікт?29 листопада 1947 Генасамблея ООН проголосувала за створення двох держав на західному березі річки Йордан – єврейської і арабської, а також міжнародної зони – Єрусалиму. У 1948 році було проголошено державу Ізраїль. Відтоді почалася арабо-ізраїльська війна, під час якої ізраїльтяни захопили приблизно половину територій, виділених під арабську державу. Решта землі, а саме Західний берег річки Йордан і Сектор Гази були окуповані Йорданією та Єгиптом.

      Пізніше Ізраїль захопив частини палестинських територій, включаючи Східний Єрусалим, а також сирійські Голанські висоти і єгипетський Синайський півострів. В ході військових операцій 1978 і 1982 років ізраїльтяни окупували території на півдні Лівану.

      У 1979 році Ізраїль уклав мирний договір з Єгиптом (передбачав повернення Єгипту Синаю), а у 1994 році – з Йорданією.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Дональд Трамп Новини США Палестина Новини Ізраїля ООН Близький Схід
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