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      Палестинцы выпустили по Израилю около 20 ракет: что нужно знать

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      Израильские военные зафиксировали запуск около 20 ракет со стороны Сектора Газа. Около 10 ракет смогла сбить израильская система противоракетной обороны.

      Палестинские бойцы целились на юг Израиля, сообщает The Times of Israel. Информации о пострадавших и разрушениях нет – вероятно, снаряды упали в полях или необитаемых районах.

      К теме: Израиль и Палестина заявили, что готовы к мирным переговорам – что это значит

      Ракетный обстрел рассматривают как месть за смерть подозреваемого в размещении бомбы на границе Сектора Газа – одного из членов "Бригады Аль-Кудс", вооруженного крыла "Исламского джихада", Мохаммада эль-Найема.

      Причина. Так, палестинцев разозлило изображение тела, которого израильтяне забирали из Сектора Газа на бульдозере. Вместо этого израильской армии объяснили, что тело забрали при помощи бульдозера из соображений безопасности своих военных.


      Обстрел Израиля / Фото из телеграмм-канала "Дежурный по Израилю"

      Инцидент произошел на фоне сопоставимого затишья вдоль "линии безопасности", которая отделяет Израиль от Сектора Газа. Вооруженные силы Израиля наносят удары в ответ, однако пока ХАМАС воздерживается от эскалации конфликта.

      Видео обстрелов в Израиле

       

      Что надо знать об израильско-палестинском конфликте?29 ноября 1947 года Генассамблея ООН проголосовала за создание двух государств на западном берегу реки Иордан – еврейского и арабского, а также международной зоны – Иерусалима.

      В 1948 году было провозглашено государство Израиль. С тех пор началась арабо-израильская война, во время которой израильтяне захватили примерно половину территорий, выделенных под арабское государство. Остальные земли, а именно Западный берег реки Иордан и Сектор Газа были оккупированы Иорданией и Египтом.

      Позже Израиль захватил части палестинских территорий, включая Восточный Иерусалим, а также сирийские Голанские высоты и египетский Синайский полуостров. В ходе военных операций 1978 и 1982 годов израильтяне оккупировали территории на юге Ливана.

      В 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом (предусматривал возвращение Египту Синая), а в 1994 году – с Иорданией.

      Важно! Президент США Дональд Трамп презентовал мирный план администрации для решения ближневосточного конфликта. Говорится об определении границы между Израилем и Палестиной.

      Что предусматривает план Трампа

      • создание Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Предполагается, что ее территория будет почти вдвое больше территории, которая сейчас находится под контролем Палестинской автономии;
      • признание оккупированных Израилем поселений на Западном берегу реки Иордан израильской территорией;
      • создание совместного комитета США и Израиля для определения границ будущего палестинского государства;
      • принятия мер по борьбе с терроризмом на палестинских территориях, в частности разоружение ХАМАСа и демилитаризация Сектора Газа;
      • Иерусалим остается неделимой столицей Израиля (в январе 2018 года США уже признали его столицей Израиля и открыли там свое посольство)

      Читайте также: Палестина категорически отказалась от "сделки века" Трампа

      • инвестиции на сумму более 50 миллиардов долларов в новое Палестинское государство в течение 10 лет – но непонятно, кто именно будет их предоставлять. Это должно привести к созданию 1 миллиона рабочих мест и удвоению палестинского ВВП;
      • в течение 4 лет Израиль не будет создавать новых поселений, чтобы в это время проводить с Палестиной переговоры о ее государственности. 
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      23 февраля
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Ближний Восток ООН Палестина Новости Израиля
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