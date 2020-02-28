Під консульством Росії у Стамбулі зібрався натовп, кричать "Путін – вбивця": фото, відео

Під генеральним консульством РФ у Стамбулі зібралися люди, обурені нападом російських військ на збройні сили Туреччини у сирійському регіоні Ідліб. Напад стався увечері 27 лютого, загинули кілька десятків людей.

Про ситуацію в Стамбулі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці.

Про ситуацію в Сирії: Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 34 військових – відео

Люди скандують: "Путін – вбивця", "Ви відповісте за смерть героїв",

– написав він.

Що відбувається під генконсульством Росії у Стамбулі: дивіться відео (твіттер fatiih_dmr)

У соцмережах також публікують фото з місця подій:



Люди зібралися під генконсульством вночі 28 лютого / Фото з соцмереж



Турки обурені нападом росіян на турецьких військових, який призвів до численних жертв / Фото з соцмереж

Важливо! Після атаки з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. Там вирішували, як реагувати на такі дії росіян.

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