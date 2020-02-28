Під консульством Росії у Стамбулі зібрався натовп, кричать "Путін – вбивця": фото, відео
Під генеральним консульством РФ у Стамбулі зібралися люди, обурені нападом російських військ на збройні сили Туреччини у сирійському регіоні Ідліб. Напад стався увечері 27 лютого, загинули кілька десятків людей.
Про ситуацію в Стамбулі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці.
Про ситуацію в Сирії: Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 34 військових – відео
Люди скандують: "Путін – вбивця", "Ви відповісте за смерть героїв",
– написав він.
Що відбувається під генконсульством Росії у Стамбулі: дивіться відео (твіттер fatiih_dmr)
У соцмережах також публікують фото з місця подій:
Люди зібралися під генконсульством вночі 28 лютого / Фото з соцмереж
Турки обурені нападом росіян на турецьких військових, який призвів до численних жертв / Фото з соцмереж
Важливо! Після атаки з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. Там вирішували, як реагувати на такі дії росіян.
До теми: Туреччина відкриває кордон з Європою для сирійських біженців
Вибір редакції
-
Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 34 військових – відеосьогодні , 00:01
-
"Шахтар" у божевільному матчі з шістьма голами пробився в 1/8 фіналу Ліги Європи – відео27 лютого , 23:53
-
Головні новини 27 лютого: українка підхопила коронавірус у Італії, 8 областям відключать газ27 лютого , 22:46