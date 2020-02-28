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      Під консульством Росії у Стамбулі зібрався натовп, кричать "Путін – вбивця": фото, відео

      -
      Протести під консульством у Стамбулі / Скріншот з відео

      Під генеральним консульством РФ у Стамбулі зібралися люди, обурені нападом російських військ на збройні сили Туреччини у сирійському регіоні Ідліб. Напад стався увечері 27 лютого, загинули кілька десятків людей.

      Про ситуацію в Стамбулі повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у фейсбуці. 

      Про ситуацію в Сирії: Російська авіація атакувала турецький конвой у Сирії, загинули 34 військових – відео

      Люди скандують: "Путін – вбивця", "Ви відповісте за смерть героїв",
      – написав він. 

      Що відбувається під генконсульством Росії у Стамбулі: дивіться відео (твіттер fatiih_dmr)

      У соцмережах також публікують фото з місця подій:

      Туреччина
      Люди зібралися під генконсульством вночі 28 лютого / Фото з соцмереж

      Туреччина
      Турки обурені нападом росіян на турецьких військових, який призвів до численних жертв / Фото з соцмереж

      Важливо! Після атаки з боку Росії президент Туреччини Реджеп Ердоган скликав Раду національної безпеки. Там вирішували, як реагувати на такі дії росіян. 

      До теми: Туреччина відкриває кордон з Європою для сирійських біженців

      Усик – Чісора: дата та місце бою
      27 лютого
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Війна у Сирії Новини Росії Новини Туреччини
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