Под консульством России в Стамбуле собралась толпа, кричат "Путин – убийца"
Под генеральным консульством РФ в Стамбуле собрались люди, возмущенные нападением российских войск на вооруженные силы Турции в сирийском регионе Идлиб. Нападение произошло вечером 27 февраля, погибли несколько десятков человек.
О ситуации в Стамбуле рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в фейсбуке.
О ситуации в Сирии: Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 34 военных – видео
Люди скандируют: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев",
– написал он.
Что происходит под генконсульством России в Стамбуле: смотрите видео (твиттер fatiih_dmr)
В соцсетях также публикуют фото с места событий:
Люди собрались под генконсульством ночью 28 февраля / Фото из соцсетей
Турки возмущены нападением россиян на турецких военных, которое привело к многочисленным жертвам / Фото из соцсетей
Важно! После атаки со стороны России президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. Там решали, как реагировать на такие действия россиян.
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