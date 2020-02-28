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      Под консульством России в Стамбуле собралась толпа, кричат "Путин – убийца"

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      Под генеральным консульством РФ в Стамбуле собрались люди, возмущенные нападением российских войск на вооруженные силы Турции в сирийском регионе Идлиб. Нападение произошло вечером 27 февраля, погибли несколько десятков человек.

      О ситуации в Стамбуле рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в фейсбуке. 

      О ситуации в Сирии: Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 34 военных – видео

      Люди скандируют: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев",
      – написал он. 

      Что происходит под генконсульством России в Стамбуле: смотрите видео (твиттер fatiih_dmr)

      В соцсетях также публикуют фото с места событий:

      Турция
      Люди собрались под генконсульством ночью 28 февраля / Фото из соцсетей

      Турция
      Турки возмущены нападением россиян на турецких военных, которое привело к многочисленным жертвам / Фото из соцсетей

      Важно! После атаки со стороны России президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. Там решали, как реагировать на такие действия россиян. 

      К теме: Турция открывает границу с Европой для сирийских беженцев

      Суд в Гааге в своем решении назвал аннексию Крыма "международным договором"
      27 февраля
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Война в Сирии Новости России Новости Турции
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