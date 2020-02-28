Под консульством России в Стамбуле собралась толпа, кричат "Путин – убийца"

Под генеральным консульством РФ в Стамбуле собрались люди, возмущенные нападением российских войск на вооруженные силы Турции в сирийском регионе Идлиб. Нападение произошло вечером 27 февраля, погибли несколько десятков человек.

О ситуации в Стамбуле рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в фейсбуке.

О ситуации в Сирии: Российская авиация атаковала турецкий конвой в Сирии погибли 34 военных – видео

Люди скандируют: "Путин – убийца", "Вы ответите за смерть героев",

– написал он.

Что происходит под генконсульством России в Стамбуле: смотрите видео (твиттер fatiih_dmr)

В соцсетях также публикуют фото с места событий:



Люди собрались под генконсульством ночью 28 февраля / Фото из соцсетей



Турки возмущены нападением россиян на турецких военных, которое привело к многочисленным жертвам / Фото из соцсетей

Важно! После атаки со стороны России президент Турции Реджеп Эрдоган созвал Совет национальной безопасности. Там решали, как реагировать на такие действия россиян.