Что происходит в Сирии: 5 вопросов о конфликте России и Турции

В ночь с 27 на 28 февраля в Сирии авиация России, которая поддерживает режим президента Башара Асада, совершила атаку на турецкие войска. Есть погибшие и раненые. 24 канал собрал ответы на главные вопросы.

Почему в Сирии началась война?

На фоне Арабской Весны в 2011 году в Сирии начались протесты. 6 марта были задержаны подростки которые нарисовали граффити против президента Башара Асада. Это вызвало массовые мирные демонстрации, правительственные силы открыли огонь по протестующим. После этого, протесты перекинулись на Дамаск, а правительство вывело на улицы танки и армию.

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В июле 2011 в населенном пункте Хома вспыхнули протесты, в которых погибли до 80 демонстрантов, что фактически стало точкой невозврата. Сирия постепенно погрузилась в вооруженный конфликт правительства с собственным народом и – позже – внешними силами. Боевики и оружие начали прибывать в страну.

Как развивался конфликт?



Гражданская война в Сирии/ photo: Nenanews

В начале Сирийской войны страна была разделена на территории, которые удерживало правительство и вооруженная оппозиция. И в первые годы Башар Асад проигрывал войну, потому что ему противостояли, в том числе, различные "милиции" экстремистов и исламистов. Также за оружие взялись курды, которые мечтали о собственном государстве. В таких условиях, Башар Асад впервые применил химическое оружие (зарин) 21 августа 2013 года в Гуте. Точное количество умерших неизвестно.

В 2014 году из Ирака в Сирию пришла группировка "Исламское государство", созданная после расформирования армии Ирака и партии БААС временной американской администрацией. "ИГИЛ" захватывает часть Сирии, совершает геноцид народа езидов в Ираке. Создается международная коалиция для борьбы с ними.

Следующий год стал переломным в сирийском конфликте: к Башару Асаду присоединилась Россия. Режим начинает активно возвращать себе территории. Следуют захваты городов Алеппо и Хомс с бомбардировками, применением химического оружия и"бочковых бомб". Фактически это поражение вооруженного восстания, но война продолжается до сих пор.

В 2017 году США впервые обстреляли крылатыми ракетами базу правительства Сирии в городе Хомс в ответ на очередную атаку химическим оружием. Также в 2017 году Россия вывела войска из Сирии, оставив за собой базы в Латакии и Хмеймиме. На самом же деле, российский контингент продолжает активность в Сирии до сих пор.

К 2020 году режим Башара Асада захватил обратно более 90% территории Сирии.

Кто поддерживает кого и на чьей стороне НАТО?



Президенты Башар Асад и Владимир Путин в Сирии/ photo: orientxxi.info

Сейчас, есть несколько сил, которые борются за контроль над Сирией. Во-первых, это президент Башар Асад. Его открыто военно и дипломатически поддерживают Российская Федерация и Иран. Благодаря им он еще руководит страной.

Вооруженная оппозиция почти разгромлена, сейчас из крупных организаций живы лишь "Свободная сирийская армия" и "Хайят Тахрир Аш-Шам". Они продолжают борьбу с правительством Асада, но уже не столь масштабно.

США ранее активно противостояли режиму в Дамаске, но в последнее время фокус сместился на уничтожение "ИГИЛ" и сдерживание Ирана. Силы НАТО вошли, в разных пропорциях, в международную коалицию по борьбе с "Исламским государством", но Альянс воздерживается от прямого вмешательства в конфликт.

Турция преследует свои цели: обеспечить безопасность границ; создать возле них специальную буферную зону; защитить захваченную в 2018 году курдскую область Африн; избавиться от курдов, которых Анкара считает террористами. Также именно Турция приняла большую часть беженцев из Сирии.

Арабские монархии типа Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Иордании тоже поддерживали свои "милиции", надеясь выиграть и заменить Асада более дружественным президентом и не настолько проиранским. Израиль постоянно атакует Сирию своими авиационными ударами.

Что такое Идлиб и почему он так важен?



Дорожный знак "Добро пожаловать в Идлиб" / photo: Midddle East Online

Это последняя область, которую еще не захватил Асад. Эта провинция очень важна для РФ, потому что находится близко к их базе Хмеймим и ее пересекают ключевые магистрали М4 и М5 с юга на север.

Население Идлиба около 4 млн человек, но из них половина уже почти беженцы в Турцию. Идлиб контролируют боевики из "Хаят Тахрир Аш-Шам" и другие, которых эвакуировали с юга Сирии после захвата территорий. Операция по захвату Идлиба идет с 2018 года, после того как "ХТШ" сбили российский военный самолет.

Что происходит: Конфликт России и Турции в Сирии: главные новости

В 2019 году Турция начала новую операцию в Сирии, имея целью захватить территорию на 32 км вглубь страны и 480 км в длину. Но вместо Трампа за курдов вступились... Россия и Асад. Ни одна из целей операции не была выполнена, но она продолжалась.

Эрдоган дал режиму время до конца февраля 2020 года, чтобы прекратить огонь и отойти. Этого не произошло, вместо того турецкая армия была обстреляна с воздуха в ночь с 27 на 28 февраля. В результате погибли 33 солдата турецкой армии, еще 36 были ранены. Несмотря на предыдущие потери, погибших военных там уже почти 50.

Каковы последствия для региона?

Турция и Россия уже подошли максимально близко к открытому конфликту между собой. Для региона, который так трудно получил подобие стабильности, это очень плохие новости. Даже если Анкара и Москва отойдут от линии соприкосновения, Турция продолжит атаковать режим Башара Асада в Сирии, а Россия – поддерживать его. А значит, боевые действия в Сирии, скорее всего, будут продолжены.

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Если Турция действительно откроет границы (чего пока не произошло), Европу может ждать новая волна беженцев. У НАТО не будет шансов откреститься от убийства многих солдат своего члена. Мир также ждет реакции Дональда Трампа, с которым у Турции отношения сейчас не очень хорошие.