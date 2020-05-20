Африка після коронавірусу: загроза голоду, холери та тероризму

Африка має ризик зіткнутися з новою хвилею голоду та нападів терористичних рухів через пандемію коронавірусу, що не додасть стабільності континенту.

Африка – континент, який потерпає від безпекових та економічних викликів. Кліматичні зміни, пандемії, стихійні лиха завжди загострюють цю ситуацію, що ми й спостерігаємо в теперішній ситуації через COVID-2019. 24 канал проаналізував ситуацію.

Через зупинку ключових країн, які виробляють аграрну продукцію, може поширитись голод та банальна нестача їжі. Це на додаток до держав, де ця проблема вже стоїть критично. На заході Африки до 43 млн можуть голодати. А там люди й так страждають через зміни клімату та напади джихадистів. 65 млн дітей змушені обходитися без їжі, яку вони отримували б зараз зачинених школах.

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Ще до COVID-19 сталося кілька шокових ситуацій, які вплинули на людей. Поставки були порушені через конфлікти, – зізнався для The Guardian Кріс Нікой, регіональний директор по Західній та Центральній Африці з World Food Programme.

Ніхто не забуває про загрозу джихадистів та терористів різного штибу та гатунку під орудою "Аль-Каїди" чи "Ісламської держави" (або й незалежних від них). У зоні ризику Північ Африки, регіон Сахелю відразу за ним, Західна та Східна Африка. І, звичайно, на континенті тривають збройні конфлікти: Лівія, ЦАР, Камерун, ДР Конго, Сомалі та інші "гарячі точки".

У коментарі для 24 каналу кандидат політичних наук, виконавчий директор Фундації Global Ukraine Марта Олійник-Дьомочко зазначила таке: "Вагомі ризики є в сфері продовольчої безпеки: за попередніми прогнозами Всесвітньої продовольчої програми ООН, кількість людей, які зіштовхнуться з нестачею їжі, зросте вдвічі у порівнянні з 2019 роком. Запроваджені заходи боротьби з коронавірусом, впливають на продовольчу ситуацію, зокрема в плані затримання поставок добрив та насіння для фермерів".

Загроза перша: голод

Голод може торкнутися майже всієї Африки / Фото IFAD

Про неї зараз говорять чи не найбільше в світових медіа і не тільки. Багато де вірус обірвав ланцюги поставок продуктів. На сході – сарана знищила посівну. Якщо врожай є, його не збирають, бо вивозити банально нікуди та немає чим. Хоча водії вільні від обмежень, вони бояться, що їх все одно заарештує поліція.

В результаті, компанії просто не виходять на рейси в Того, Кенії, Уганді та Гані. А в Кенії резерви рису вже закінчилися. Східна Африка, за останніми оцінками, може відчути дефіцит у 50-60 тисяч тонн вже найближчим часом.

Нігерія та нестача рису

Проблеми відчуваються і в найбільш густонаселеній країні континенту – Нігерії. Там дуже невеликі запаси рису у порівнянні зі споживанням –лише 38 тисяч тонн у державних резервах. Хоча країна наростила його продукцію, третину все ще має купувати деінде, а нестача може настати дуже швидко. Ціна на мішок закордонного рису в містах Абуджа та Лагос зросла на 7,5%, місцевого – на 6-8%.

Африка дуже залежить від імпорту аграрної продукції, але інші держави скорочують експорт через внутрішню екстремальну ситуацію. Серед них – Індія, В'єтнам та Камбоджа, які скоротили чи заборонили продаж рису за кордон. Криза охорони здоров'я для країн південніше Сахари може перерости у неможливість прогодуватися деякий період (регіон імпортує 40% цього продукту). Один з головних хабів – Сенегал – скоротив логістичні операції на 30%.

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Ситуація погіршується тим, що 2/3 опитаних з 28 міст в 20 країнах Африки сказали, якщо вони будуть сидіти вдома 14 днів, то в них закінчаться гроші. Дослідження проводились спільно кількома центрами з контролю та попередженню захворювання. В найбідніших домогосподарствах, грошей залишається менш ніж на тиждень. В згаданих вище Нігерїі та Кенії люди зізналися, що голод змушує їх порушувати карантин. Так роблять мільйони людей в Африці, щоб лише прогодувати родини.

І якщо на відносно багатому (за мірками Африки, звісно) півночі нестача грошей та відсутність їжі не так серйозно відчуваються (20% сказали, що не вистачить), то з просуванням вглиб Африки картина стає гіршою. В Південній та Східній Африці вона зростає до 70% людей, у яких не стане запасів на ізоляцію протягом 14 днів. Західна та Центральна – 80%. Зростання цін може зменшити купівельну спроможність населення.

Сарана – головна загроза для фермерів на сході Африки / Фото SIR

Комендантська година та обмеження на пересування зменшують прибутки та роблять проблемною доставку сільскогосподарських культур та інструментів для роботи на полях в Ефіопії, Південному Судані та ЦАР. Нігерії, яка надала прихисток 60 тисячам біженців від конфлікту в Малі, переживає зростання цін на продукти. За наявною інформацією від Управління ООН з гуманітарних питань, 24 млн жителів Сахелю потребують допомоги для виживання.

Криза викликана кількома факторами: погіршення безпеки, переміщення всередині країн та за кордон, зростання голоду, нерівності, гендерного насильства. Це все – прямі або дотичні наслідки пандемії COVID-19, –розповів Voice of America Єнс Лерке з гуманітарного управління ООН.

12 млн відчувають нестачу їжі, 1,6 млн дітей недоїдають

Така ситуація змусила ЄС виділити 105,5 млн євро допомоги проблемному східному регіону Африканського Рогу (Сомалі, Джибуті, Ефіопія, Еритрея, частково – Кенія).

Регіон стикнувся з найбільш комплексною бідою: крім проблем з коронавірусом, це повені, багатомісячні напади сарани та ще й конфлікти.

Пустельна сарана – найгірша за 70 років і нові рої з'являються постійно. Зачинені аеропорти ускладнюють доставку пестицидів для боротьби з ними.

Нашестя сарани вже завдало шкоди урожаям у Ефіопії, Сомалі, Кенії, Танзанії, Південному Судані.

Нестача продовольства, у свою чергу, може мати відображення у зростанні цін для місцевих жителів, вказала Марта Олійник-Дьомочко.

Повінь в столиці Сомалі Могадішо / Фото The Independent

Сомалі та Ефіопія розділять майже порівну 90 млн євро, Кенія матиме 15 млн, Джибуті – 500 тисяч євро. Гроші мають піти на підтримку медицини, на допомогу фермерам та для біженців та вимушених переселенців.

Сомалі, де вже зафіксовано майже 1500 випадків "корони" та 56 смертей, загрожує холера через вихід з берегів ріки Шабелле. Це змусило 412 тисяч людей покинути місця проживання. Розділена країна також отримала 137,5 млн доларів США від Всесвітнього банку.

Втім, є побоювання що потенційний потужний спалах в цій країні, де лише внутрішньо переміщених осіб 2,6 млн, може стати одним з найгірших у світі.

Загроза друга: підняття хвилі джихадизму та конфлікти

Через пандемію в Африці активізувалися бойовики / Фото globalnews.ca

Вище вже згадувалось, що конфлікти є однією з проблем при боротьбі з коронавірусом. У цій частині тексту приведемо кілька прикладів. В Буркіна-Фасо, яке страждає від нападів терористів, закрились всі медичні клініки крім трьох (й лише там тепер проводять тестування на коронавірус). В Малі зруйновано приблизно 20% таких центрів через атаки джихадистів. Бойовики "Боко Харам" в квітні вбили майже 150 солдат Нігерії та Чаду у засідці біля однойменого озера.

"Армія Чаду – чи не єдина в регіоні, яка реально здатна [вирішувати проблеми], без них у Франції не буде серйозного партнера", – зауважив для Voice of America професор міжнародних відносин в Помона Коледж П'єр Енглеберт.

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Через падіння цін на нафту, Чад має проблеми з виплатою своїй потужній армії, одній з кращих в Африці. Малі, ДР Конго, Південний Судан – всюди через пандемію уряди стали слабшими, а конфліктні країни – вразливішими.

Марта Олійник-Дьомочко визнає, що на фоні пандемії зростає активність терористичних груп, які користуються реорганізацією пріоритетів країн та атмосферою хаосу, страху та паніки. На підтвердження цього можна навести слова ГенСека ООН Антоніу Гутерреша, що терористичні угруповання вже почали використовувати пандемію на свою користь, зокрема у регіоні Сахелю. Цю тезу підтверджував у своїх заявах й глава АФРИКОМ Стівен Таунсенд.

Наявну ситуацію терористичні угруповання використовують у двох напрямках, пояснює експертка: для збільшення кількості атак і для вербування нових прихильників.

Зокрема, атаки почастішали в районі Сахелю, басейні озера Чад (захоплення порту в Мосімбоа-да-Прая (Мозамбік), атаки на військових (Чад, Нігерія, Малі). ACLED (Проект даних про місцезнаходження і події збройних конфліктів) на своєму порталі подає дані, що напади на гарячі точки регіону Сахель зросли на 37% відсотків між серединою березня та серединою квітня.

Африканські солдати на патрулюванні / Фото epc.ae

Чи постраждали від коронавірусу бойовики та ті, хто їм допомагають (багато місцевих самі не проти вбити солдат, викрасти людей чи повідомляти джихадистів)? Скоріш за все, вплив на них буде обмеженим, як і на мілітарні групи в ДР Конго (на сході країни їх близько 70-ти!). Більше того, "Аль-Каїда" та "Ісламська Держава" взялися бити одна одну, що не додає стабільності Сахелю.

В Південному Судані десятиліття війн залишили одного лікаря на 65 тисяч населення. З іншого боку, країни через конфлікти краще підготовлені. ДР Конго нещодавно пережила потужний спалах лихоманки Ебола.

Наслідки COVID-19 в АфриціСлабкі африканські країни, на яких внаслідок пандемії та запроваджених заходів, лежить тягар економічних проблем (зниження ВВП, зростання безробіття, уповільнення економічної діяльності) зіткнуться з неможливістю забезпечити потреби та послуги для населення. Цей сценарій дає можливість "розгорнутися" терористичним угрупованням, і поповнити лави своїх прихильників, через підтримку та допомогу які вони надають своїм "учасникам".

Додатково ситуацію може загострити й зменшення зовнішньої військової підтримки в регіоні (наприклад, Британія та Ірландія заявили про відкликання своїх військових).

Як бачимо, через пандемію кількість проблем в Африці зростає. Залишається спостерігати, як зміниться політичний, соціальний та економічний стан континенту найблжчим часом.