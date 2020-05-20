Африка после коронавируса: угроза голода, холеры и терроризма

Африка имеет риск столкнуться с новой волной голода и нападений террористических движений из-за пандемии коронавируса, что не добавит стабильности континенту.

Африка – континент, страдающий от вызовов по безопасности и экономике. Климатические изменения, пандемии, стихийные бедствия всегда обостряют эту ситуацию, что мы и наблюдаем в нынешней ситуации из-за COVID-2019. 24 канал проанализировал ситуацию.

Из-за остановки ключевых стран, которые производят аграрную продукцию, может распространиться голод и банальная нехватка еды. Это в дополнение к государствам, где эта проблема уже стоит критически. На западе Африки до 43 млн могут голодать. А там люди и так страдают из-за изменения климата и нападения джихадистов. 65 млн детей вынуждены обходиться без еды, которую они получали в сейчас закрытых школах.

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Еще до COVID-19 произошло несколько шоковых ситуаций, которые повлияли на людей. Поставки были нарушены из-за конфликтов,

– признался для The Guardian Крис Никой, региональный директор по Западной и Центральной Африке из World Food Programme.

Никто не забывает об угрозе джихадистов и террористов разного уровня под руководством "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (или независимых от них). В зоне риска Север Африки, регион Сахеля сразу за ним, Западная и Восточная Африка. И, конечно, на континенте продолжаются вооруженные конфликты: Ливия, ЦАР, Камерун, ДР Конго, Сомали и другие "горячие точки".

В комментарии для 24 канала кандидат политических наук, исполнительный директор Фонда Global Ukraine Марта Олейник-Дьомочко отметила следующее: "Весомые риски в сфере продовольственной безопасности: по предварительным прогнозам Всемирной продовольственной программы ООН, количество людей, которые столкнутся с нехваткой пищи, возрастет вдвое по сравнению с 2019 годом. Введены меры борьбы с коронавирусом, влияющие на продовольственную ситуацию, в частности в плане задержания поставок удобрений и семян для фермеров".

Угроза первая: голод



Голод может коснуться почти всей Африки / Фото IFAD

О нем сейчас говорят едва ли не больше всего в мировых медиа и не только. Много где вирус оборвал цепи поставок продуктов. На востоке – саранча уничтожила посевную. Если урожай есть, его не собирают, потому что банально вывозить некуда и нечем. Хотя водители свободны от ограничений, они боятся, что их все равно арестует полиция.

В результате, компании просто не выходят на рейсы в Того, Кении, Уганде и Гане. А в Кении резервы риса уже закончились. Восточная Африка, по последним оценкам, может ощутить дефицит в 50-60 тысяч тонн уже в ближайшее время.

Нигерия и недостаток риса

Проблемы ощущаются и в самой густонаселенной стране континента – Нигерии. Там очень небольшие запасы риса по сравнению с потреблением – лишь 38 тысяч тонн в государственных резервах. Хотя страна нарастила его продукцию, треть все еще должна покупать где-нибудь, а нехватка может наступить очень быстро. Цена на мешок зарубежного риса в городах Абуджа и Лагос выросла на 7,5%, местного – на 6-8%.

Африка очень зависит от импорта аграрной продукции, но другие государства сокращают экспорт из-за внутренней экстремальной ситуации. Среди них – Индия, Вьетнам и Камбоджа, которые сократили или запретили продажу риса за границу. Кризис здравоохранения для стран южнее Сахары может перерасти в невозможность прокормиться некоторый период (регион импортирует 40% этого продукта). Один из главных хабов – Сенегал – сократил логистические операции на 30%.

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Ситуация ухудшается тем, что 2/3 опрошенных из 28 городов в 20 странах Африки сказали, если они будут сидеть дома 14 дней, то у них закончатся деньги. Исследования проводились совместно несколькими центрами по контролю и предупреждению заболевания. В беднейших домохозяйствах, денег остается меньше чем на неделю. В упомянутых выше Нигерии и Кении люди признались, что голод заставляет их нарушать карантин. Так делают миллионы людей в Африке, чтобы только прокормить семьи.

И если на относительно богатом (по меркам Африки, конечно) севере нехватка денег и отсутствие еды не так серьезно ощущаются (20% сказали, что не хватит), то с продвижением вглубь Африки картина становится хуже. В Южной и Восточной Африке она растет до 70% людей, у которых не станет запасов на изоляцию в течение 14 дней. Западная и Центральная – 80%. Рост цен может уменьшить покупательную способность населения.



Саранча – главная угроза для фермеров на востоке Африки / Фото SIR

Комендантский час и ограничения на передвижение уменьшают прибыль и делают проблемной доставку сельскохозяйственных культур и инструментов для работы на полях в Эфиопии, Южном Судане и ЦАР. Нигерия, которая предоставила убежище 60 тысячам беженцев от конфликта в Мали, переживает рост цен на продукты. По имеющейся информации от Управления ООН по гуманитарным вопросам, 24 млн жителей Сахеля нуждаются в помощи для выживания.

Кризис вызван несколькими факторами: ухудшение безопасности, перемещение внутри стран и за границу, рост голода, неравенства, гендерного насилия. Это все – прямые или касательные последствия пандемии COVID-19,

– рассказал Voice of America Йенс Лерке из гуманитарного управления ООН.

12 млн испытывают недостаток пищи, 1,6 млн детей недоедают

Такая ситуация вынудила ЕС выделить 105,5 млн евро помощи проблемному восточному региону Африканского Рога (Сомали, Джибути, Эфиопия, Эритрея, частично – Кения).

Регион столкнулся с наиболее комплексной бедой: кроме проблем с коронавирусом, это наводнения, многомесячные нападения саранчи и еще и конфликты.

Пустынная саранча – худшая за 70 лет и новые рои появляются постоянно. Закрытые аэропорты затрудняют доставку пестицидов для борьбы с ними.

Нашествие саранчи уже нанесло ущерб урожаям в Эфиопии, Сомали, Кении, Танзании, Южном Судане.

Недостаток продовольствия, в свою очередь, может иметь отражение в росте цен для местных жителей, указала Марта Олейник-Дьомочко.



Наводнение в столице Сомали Могадишо / Фото The Independent

Сомали и Эфиопия разделят почти поровну 90 млн евро, Кения получит 15 млн, Джибути – 500 тысяч евро. Деньги должны пойти на поддержку медицины, в помощь фермерам и для беженцев и вынужденных переселенцев.

Сомали, где уже зафиксировано почти 1 500 случаев "короны" и 56 смертей, угрожает холера из-за выхода из берегов реки Шабелле. Это заставило 412 тысяч человек покинуть места жительства. Разделенная страна также получила 137,5 млн долларов США от Всемирного банка.

Впрочем, есть опасения, что потенциальная мощная вспышка в этой стране, где только внутренне перемещенных лиц 2,6 млн, может стать одной из худших в мире.

Угроза вторая: поднятие волны джихадизма и конфликты



Из-за пандемии в Африке активизировались боевики / Фото globalnews.ca

Выше уже упоминалось, что конфликты являются одной из проблем при борьбе с коронавирусом. В этой части текста приведем несколько примеров. В Буркина-Фасо, которое страдает от нападений террористов, закрылись все медицинские клиники кроме трех (и только там теперь проводят тестирование на коронавирус). В Мали разрушено примерно 20% таких центров из-за атак джихадистов. Боевики "Боко Харам" в апреле убили почти 150 солдат Нигерии и Чада в засаде у одноименного озера.

"Армия Чада – не единственная в регионе, которая реально способна [решать проблемы], без них у Франции не будет серьезного партнера", – отметил для Voice of America профессор международных отношений в Помона Колледж Пьер Энглеберт.

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Из-за падения цен на нефть, Чад имеет проблемы с выплатой своей мощной армии, одной из лучших в Африке. Мали, ДР Конго, Южный Судан – повсюду из-за пандемии правительства стали слабее, а конфликтные страны – более уязвимыми.

Марта Олейник-Дьомочко признает, что на фоне пандемии растет активность террористических групп, которые пользуются реорганизацией приоритетов стран и атмосферой хаоса, страха и паники. В подтверждение этого можно привести слова ГенСека ООН Антониу Гутерреша, что террористические группировки уже начали использовать пандемию в свою пользу, в частности в регионе Сахеля. Этот тезис подтверждал в своих заявлениях и глава АФРИКОМ Стивен Таунсенд.

Имеющуюся ситуацию террористические группировки используют в двух направлениях, поясняет эксперт: для увеличения количества атак и для вербовки новых сторонников.

В частности, атаки участились в районе Сахеля, бассейне озера Чад (захват порта в Мосимбоа-да-Прая (Мозамбик), атаки на военных (Чад, Нигерия, Мали). ACLED (Проект данных о местоположении и событиях вооруженных конфликтов) на своем портале представляет данные, что нападения на горячие точки региона Сахель выросли на 37% процентов между серединой марта и серединой апреля.



Африканские солдаты на патрулировании / Фото epc.ae

Пострадали ли от коронавируса боевики и те, кто им помогают (многие местные сами не прочь убить солдат, похитить людей или сообщать джихадистов)? Скорее всего, влияние на них будет ограниченным, как и на милитарные группы в ДР Конго (на востоке страны их около 70-ти!). Более того, "Аль-Каида" и "Исламское Государство" принялись бить друг друга, что не добавляет стабильности Сахелю.

В Южном Судане десятилетия войн оставили одного врача на 65 тысяч населения. С другой стороны, страны из-за конфликтов лучше подготовлены. ДР Конго недавно пережила мощную вспышку лихорадки Эбола.

Последствия COVID-19 в АфрикеСлабые африканские страны, на которых вследствие пандемии и введенных мер, лежит бремя экономических проблем (снижение ВВП, рост безработицы, замедление экономической деятельности) столкнутся с невозможностью обеспечить потребности и услуги для населения. Этот сценарий дает возможность "развернуться" террористическим группировкам, и пополнить ряды своих сторонников через поддержку и помощь, которые они оказывают своим "участникам".

Дополнительно ситуацию может обострить и уменьшение внешней военной поддержки в регионе (например, Великобритания и Ирландия заявили об отзыве своих военных).

Как видим, из-за пандемии количество проблем в Африке растет. Остается наблюдать, как изменится политическое, социальное и экономическое состояние континента в ближайшее время.