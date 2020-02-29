Геноцид и войны: как живут современные диктаторы Африки

Старейший лидер Африки – Теодоро Обиангу Нгеми Мбагосо. Фактически, Экваториальная Гвинея это семейная диктатура. Сайт 24 канала рассказывает о нищете и политических интригах во втором материале о современных диктаторах мира.

Пьер Нкурунзиза (2005 – до сих пор) Бурунди



Президент Бурунди Пьер Нкурунзиза/ photo: flickr

Небольшое аграрное государство Бурунди расположено в Восточной Африке, рядом с Руандой. Одна из беднейших и наименее развитых стран мира, больше половины населения живет за чертой бедности. В сельском хозяйстве заняты около 90% населения. Те фабрики и заводы которые есть, принадлежат европейцам.

Дороги почти не асфальтированы, железной дороги нет. В Бурунди также были серьезные столкновения между тутси хуту, страна пережила два геноцида и очень жестокую гражданскую войну в которой умерли 300 тысяч человек.

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Президент Пьер Нкурунзиза при власти уже 15 лет, то есть три срока (хотя разрешено только два). Пережил попытку отстранить его от власти со стороны части армии. "Путч" провалился. Дважды Нкурунзиза становился президентом когда у него просто не было противников. Это одна из самых жестоких диктатур современной Африки. Полиция Нкурунзизы Имбонеракур ("Те, что видят издалека" на местном языке) убивает и похищает оппозиционеров, активистов и журналистов. А также это страна мифов. Например, там считают, что в Бурунди берет начало Нил (на самом деле это лес Нюнгве в Руанде).

После трех сроков, президент Нкурунзиза пообещал отказаться от власти. Срок истекает в 2020 году. Новым кандидатом стал генерал армии Эваристе Ндайшими. Но скорее всего, он будет продолжать нынешний курс.

Теодор Обианг Нгема (1979 – до сих пор) Экваториальная Гвинея



Лидер Экваториальной Гвинеи/ photo: flickr

Самый старый диктатор в нашем списке. Теодоро Обиангу Нгеми Мбагосо сейчас 77 лет. Но руководит своей маленькой, почти карманной страной на западе Африки он уже целых 39 лет! Фактически, Экваториальная Гвинея это семейная диктатура. Кроме самого "патриарха" при власти вся его семья. Сменил на посту своего дядю: тот был свергнут военным переворотом и позже расстрелян.

Большую долю прибыли ЭКГ составляет добыча и продажа нефти, страна входит в ОПЕК. ВВП страны – 21 тысяча долларов США, самый высокий в Африке. Но население этой бывшей испанской колонии все равно бедное, индекс человеческого развития – 135 место из 188 стран. Несколько международных организаций отметили, что ЭКГ не может предоставить базовые услуги гражданам: по данным опроса 2011 года, около половины населения не имеет доступа к чистой воде, а 26% детей демонстрировали задержки роста, что является признаком неправильного питания. Экваториальная Гвинея имеет один из самых низких показателей вакцинации в мире; по данным опроса 2011 года, 25% детей вообще не получали прививок.

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Процветают коррупция, культ личности Обианга Нгеми. В 2004 году местное радио даже объявило, что президент похож на "Бога на небе", "находится в постоянном контакте со Всевышним" и имеет "власть над людьми и вещами". Пережил две попытки переворота и жестоко подавлял оппозицию, в основном через быстрые судебные процессы и казни. Причем за решетку можно попасть даже просто за рисунок или за статью.

Имеет двоих сыновей, Теодора и Габриэля, которые считаются его наследниками. Старший, Теодор, сейчас – первый вице-президент страны. Суд Франции обвиняет его в растрате более 100 миллионов евро (119 млн долларов США) во время приобретения элитного дома в Париже, спортивных машин и предметов роскоши. Позже расследование начали Испания, США и Швейцария.

Абдул Фаттах Ас-Сиси (2014 – до сих пор) Египет



Президент Египта Абдул Фаттах Ас-Сиси/ photo: flickr

Шестой президент Египта до переворота в 2013 году был военным, потом министром обороны и промышленности. С 2014 года – глава страны, фельдмаршал. "Любимый диктатор" по версии Дональда Трампа. Активно выступает против политического ислама (его исповедует организация "Братья-мусульмане"). На момент написания материала является одним из главных союзников фельдмаршала Хафтара в Ливии. С 2019 также председательствует в Африканском Союзе. Но не все знают, что во время захвата власти в 2013 погибли под 800 человек.

Находится Ас-Сиси у власти 6 лет, то есть меньше всех других диктаторов в нашем списке, на год меньше чем Николас Мадуро. Тем не менее, несмотря на новые крупные строительные проекты, тысячи людей были убиты в протестах против авторитарной власти Ас-Сиси.

Нередко за решеткой оказывались журналисты и карикатуристы. По последним данным, в Египте примерно 60 тысяч политических заключенных, участились казни. Фактически, сейчас Египет является хоть и мощным, но полицейским государством. Существует проблема террористов, которые в основном базируются на Синайском полуострове, но совершают теракты по всей стране. Экономика переживает не лучшие времена. Однако можно ожидать, что Ас-Сиси останется президентом на ближайшие годы, так как является важным союзником США на Ближнем Востоке.

Исаяс Афеверки (1993 – до сих пор) Эритрея



Первый и единственный президент Эритреи Исайяс Афеверки/ photo: Global Journalist

Эритрея – африканский вариант КНДР – максимально закрытая, бедная армейская страна. Но если в КНДР хотя бы была смена власти (хоть и в пределах одной династии), то в Эритрее правит вот уже 27 лет один и тот же человек – Исайяс Афеверки.

Правда, стоит отметить, что Эритрея получила независимость от Эфиопии только в 1993 году путем референдума, на котором 99% граждан высказались за отделение. Но Эфиопия не собиралась так просто сдаваться и почти сразу началась война. Она унесла жизни тысяч солдат с обеих сторон пока лидеры двух стран не нормализовали отношения (глава правительства Эфиопии Абий Ахмед получил Нобелевскую премию мира).

Афеверки боролся за независимое государство еще с молодости, с 1966 года. Соучредитель Национального фронта освобождения Эритреи.

После вступления в должность практически запретил национальную прессу, отменил сам институт выборов президента, армейская служба может длиться всю жизнь, конституция существует, но не реализована. Солдаты обычно задействованы в "государственной реконструкции", то есть просто строительстве чего-то в пустыне. Роль парламента выполняет Национальная ассамблея из 150 человек, выборы в которую тоже не проводятся. Существует только одна партия – президента.

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Из-за всего этого тысячи людей бегут из страны каждый год. Известны истории, когда футболисты сборной Эритреи по футболу не возвращались в страну после выездных матчей. Бегут даже дети без сопровождения взрослых. Поскольку выборы не проводятся, неизвестно, что будет со страной после смерти Афеверки, которому уже 74 года. Существует риск как бунта, так и усиления действующей политики.

Поль Кагаме (2000 – до сих пор) Руанда



Лидер Руанды Поль Кагаме/ photo: flickr

Поль Кагаме – очень интересная и неоднозначная личность. С одной стороны, он управляет Руандой уже 20 лет и имеет открыто диктаторские "повадки" из-за арестов политических оппозиционеров и журналистов и изменений конституции. Кагаме преследовал политиков за коррупцию, популизм и язык ненависти (это после геноцида, когда хейтспич выдавало в прямой эфир плохо известное "Радио Руанда"). Иногда политики, которые что-то говорили против Кагаме, навсегда исчезали. Есть информация, что в стране действует шпионская сеть на пользу власти.

Демократия же была "приспособлена к особым трудностям, с которыми сталкивается Руанда". Проще говоря, это недемократическая страна сейчас. Убийцы, жертвы и семьи жертв теперь должны жить бок-о-бок.

Нынешний лидер страны воевал под предводительством еще одного авторитарного лидера Африки – из Уганды, Йовери Мусевени. Кагаме вернулся в Руанду после жестоких событий, которые оставили мертвыми около 800 тысяч тутси. Тогда страна была на краю пропасти. Сейчас же она входит в число инновационных экономик Африки, имеет чистые города, охраняет природу, там летают дроны, развивается IT-отрасль. Руанда – вторая в Африке по легкости ведения бизнеса, ее экономика выросла на 8,6% в 2018 году.

Конечно, без традиционных для континента пороков тоже не обходится. У Кагаме нет человека, который займет его место, хотя он продвигает в правительство молодежь и женщин. Уровень безработицы в 2017 достигал 16%, среди молодежи – 21%.