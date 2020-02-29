Геноцид та війни: як живуть сучасні диктатори Африки

Найстаріший лідер Африки - Теодоро Обіангу Нгемі Мбагосо. Фактично, Екваторіальна Гвінея це родинна диктатура. Сайт 24 каналу розповідає про злидні та політичні інтриги у другому матеріалі про сучасних диктаторів світу.

П’єр Нкурунзиза (2005 – до цього часу) Бурунді

Президент Бурунді П'єр Нкурунзіза/ photo: flickr

Невеличка аграрна держава Бурунді розташована у Східній Африці, поряд з Руандою. Одна з найбідніших та найменш розвинутих країн світу, більше половини населення живе за межею бідності. У сільському господарстві зайнято близько 90% населення. Ті фабрики та заводи які є, належать європейцям.

Дороги майже не асфальтовані, залізниці немає. В Бурунді теж були серйозні сутички між тутсі хуту, країна пережила два геноциди і дуже жорстоку громадянську війну у якій померли 300 тисяч людей.

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Президент П’єр Нкурунзиза при владі вже 15 років, тобто три терміни (хоча дозволено лише два). Пережив спробу усунути його від влади з боку частини армії. "Путч" провалився. Двічі Нкурунзиза ставав президентом коли у нього просто не було супротивників. Це одна з найжорстокіших диктатур сучасної Африки. Поліція Нкурунзизи Імбонеракур ("Ті, що бачать здалеку" на місцевій мові) вбиває та викрадає опозиціонерів, активістів та журналістів. А також це країна міфів. Наприклад, там вважають, що у Бурунді бере початок Ніл (насправді це ліс Нюнгве в Руанді).

Після трьох термінів, президент Нкурунзиза пообіцяв відмовитись від влади. Термін спливає у 2020 році. Новим кандидатом став генерал армії Еварісте Ндайшіміє. Але скоріш за все, він буде продовжувати нинішній курс.

Теодор Обіанг Нгема (1979 – до цього часу) Екваторіальна Гвінея

Лідер Екваторіальної Гвінеї/ photo: flickr

Найстаріший диктатор у нашому списку. Теодоро Обіангу Нгемі Мбагосо наразі 77 років. Але керує своєю маленькою, майже карманною країною на заході Африки він вже цілих 39 років! Фактично, Екваторіальна Гвінея це родинна диктатура. Окрім самого "патріарха" при влади вся його родина. Змінив на посаді свого дядька: той був скинутий військовим переворотом та пізніше розстріляний.

Велику частку прибутку ЕКГ становить видобуток та продаж нафти, країна входить до ОПЕК. ВВП країни – 21 тисяча доларів США, найвищий у Африці. Але населення цієї колишньої іспанської колонії все одно бідне, індекс людського розвитку – 135 місце зі 188 країн. Кілька міжнародних організацій зазначили, що ЕКГ не може надати базові послуги громадянам: за даними опитування 2011 року, близько половини населення не має доступу до чистої води, а 26% дітей демонстрували затримки росту, що є ознакою неправильного харчування. Екваторіальна Гвінея має один із найнижчих показників вакцинації у світі; за даними опитування 2011 року, 25% дітей взагалі не отримували щеплень.

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Процвітають корупція, культ особистості Обіанга Нгеми. У 2004 році місцеве радіо навіть оголосило, що президент схожий на "Бога на небі", "знаходиться у постійному контакті з Всевишнім" і має "владу над людьми та речами". Пережив дві спроби перевороту і жорстоко придушував опозицію, в основному через швидкі судові процеси та страти. Причому за грати можна потрапити навіть просто за малюнок чи за статтю.

Має двох синів, Теодора та Габріеля, які вважаються його спадкоємцями. Старший, Теодор, наразі – перший віце-президент країни. Суд Франції звинувачує його у розтраті понад 100 мільйонів євро (119 млн доларів США) під час придбання елітного будинку у Парижі, спортивних машин і предметів розкоші. Пізніше, розслідування почали Іспанія, США та Швейцарія.

Абдул Фаттах Ас-Сісі (2014 – до цього часу) Єгипет

Президент Єгипту Абдул Фаттах Аль-Сісі/ photo: flickr

Шостий президент Єгипту до перевороту у 2013 році був військовим, потім міністром оборони та промисловості. З 2014 року – голова країни, фельдмаршал. "Улюблений диктатор" по версії Дональда Трампа. Активно виступає проти політичного ісламу (його сповідують організація "Брати-мусульмани"). На момент написання матеріалу є одним з головних союзників фельдмаршала Хафтара у Лівії. З 2019 також головує у Африканському Союзі. Але не всі знають, що під час захоплення влади у 2013 загинуло під 800 людей.

Перебуває Ас-Сісі при владі 6 років, тобто менше всіх інших диктаторів у нашому списку, на рік менше ніж Ніколас Мадуро. Тим не менш, незважаючи на нові великі будівельні проекти, тисячі людей були вбиті на протестах проти авторитарної влади Ас-Сісі.

Нерідко за гратами опинялись журналісти та карикатуристи. За останніми даними, у Єгипті приблизно 60 тисяч політичних в’язнів, почастішали страти. Фактично, зараз Єгипет є, хоч і потужною, але поліцейською державою. Існує проблема терористів, які в основному базуються на Синайському півострові, але скоюють теракти по всій країні. Економіка переживає не кращі часи. Але можна очікувати, що Ас-Сісі залишиться президентом на найближчі роки, бо є важливим союзником США на Близькому Сході.

Ісаяс Афеверкі (1993 – до цього часу) Еритрея

Перший та єдиний президент Еритреї Ісайяс Афеверкі/ photo: Global Journalist

Еритрея – африканський варіант КНДР – максимально закрита, бідна армійська країна. Але якщо в КНДР хоча б була зміна влади (хоч і в межах однієї династії), то в Еритреї править ось вже 27 років одна й та сама людина – Ісайяс Афеверкі.

Правда, варто зазначити, що Еритрея отримала незалежність від Ефіопії лише 1993 року через референдум, де 99% громадян висловилися за відокремлення. Але Ефіопія не збиралася так просто здаватися і майже відразу почалася війна. Вона забрала життя тисяч солдатів з обох сторін поки лідери двох країн не нормалізували відносини (за це голова уряду Ефіопії Абій Ахмед отримав Нобелівську премію миру).

Афеверкі боровся за незалежну державу ще з молодості, з 1966 року. Співзасновник Національного фронту визволення Еритреї.

Після вступу на посаду, майже заборонив національну пресу, скасував сам інститут виборів президента, армійська служба може тривати все життя, конституція існує, але не реалізована. Солдати зазвичай задіяні у "державній реконструкції", тобто просто будівництві чогось у пустелі. Роль парламенту виконує Національна Асамблея зі 150 людей, вибори до якої теж не проводяться. Існує лише одна партія президента.

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Через все це тисячі людей тікають з країни щороку. Відомі історії, коли футболісти збірної Еритреї по футболу не повертались в країну після виїзних матчів. Тікають навіть діти без супроводу дорослих. Оскільки виборів не проводиться, невідомо, що буде з країною після смерті Афеверкі, якому вже 74 роки. Існує ризик як бунту так і посилення діючої політики.

Поль Кагаме (2000 – до цього часу) Руанда

Лідер Руанди Поль Кагаме/ photo: flickr

Поль Кагаме – дуже цікава і неоднозначна особистість. З одного боку, він керує Руандою вже 20 років і має відкрито диктаторські "повадки" через арешти політичних опозиціонерів та журналістів і зміну конституції. Кагаме переслідував політиків за корупцію, популізм та мову ненависті (це після геноциду, коли хейтспіч видавало у прямий ефір погано відоме "Радіо Руанда"). Іноді політики, які щось казали проти Кагаме, назавжди зникали. Є інформація, що в країні діє шпигунська мережа на користь влади.

Демократія ж була "пристосована до особливих труднощів, з якими стикається Руанда". Простіше кажучи, це недемократична країна наразі. Вбивці, жертви та родини жертв тепер мають жити пліч-о-пліч.

Нинішний лідер країни воював під проводом ще одного авторитарного лідера Африки – Йовері Мусевені з Уганди. Кагаме повернувся до Руанди після жорстоких подій, які залишили мертвими близько 800 тисяч тутсі. Тоді країна була на краю прірви. Зараз же вона входить до числа інноваційних економік Африки, має чисті міста, охороняє природу, там літають дрони, розвивається IT-галузь. Руанда – друга у Африці за легкістю ведення бізнесу, її економіка зросла на 8,6% у 2018 році.

Звичайно, без традиційних для континенту вад теж не обходиться. У Кагаме немає людини, яка займе його місце, хоча він просуває в уряд молодь та жінок. Рівень безробіття у 2017 сягав 16%, серед молоді - 21%.