От Мадуро до Путина: топ современных мировых диктаторов

В мире остается все меньше диктаторов. Но в некоторых странах они все еще держатся за власть, несмотря на изоляцию и санкции. 24 канал собрал подборку о тех, кто правит железной рукой.

Азия: Ким Чен Ын (2011 – по настоящее время), КНДР



Ким Чен Ын, лидер Северной Кореи / photo: Getty Images

Глава КНДР унаследовал абсолютную власть над Северной Кореей от отца Ким Чен Ира. Сейчас он один из самых молодых лидеров мира (ему примерно 37-38 лет). Хотя сначала такой молодой лидер воспринимался внутри страны и за ее пределами очень осторожно, за 9 лет у власти укрепил свой авторитет. Считается, что отдал приказ убить своего дядю Чан Сон Тхэка (казнен) и сводного брата Ким Чен Нама (убит в аэропорту в столице Малайзии). Вообще, в стране распространена система показательных казней, подслушиваний, коррупции и доносов.

Больше о Киме Третьем: Ким Чен Ын – любитель аплодисментов, баскетбола и артиллерийской канонады

Сам же лидер КНДР любит очень дорогие вещи: машины "Роллс-Ройс" и "Мерседес", западную электронику и передовые гаджеты. Живет в роскошных апартаментах с собственными взлетно-посадочными полосами (это при том, что собственной авиации в стране почти нет). Ограничения, наложенные ООН на КНДР, запрещают ввоз любых дорогостоящих предметов. Но ближний круг Ким Чен Ына это никогда не останавливало: только на часы и алкоголь было потрачено около 80 млн долларов США. Посольства КНДР за рубежом часто работают на обогащение правящего круга государства дома. Откуда у КНДР деньги? Большая часть – около 2 млрд долларов – добывается хакерством. Немного добавляет экспорт немногих товаров и продажа оружия и технологий.

В общем, расходы на "красивую жизнь" доходят до сотен миллионов долларов минимум. Это при том, что на Севере постоянная угроза голода (более половины населения недоедает), а средняя зарплата составляет 10 долларов США на человека, а то и меньше. Города подальше от Пхеньяна еще не совсем отошли от средневековья. Так, Ким Чен Ын немного либерализировал экономику, позволил некоторый частный бизнес, но это временные вещи. Как только КНДР получает помощь от мира, рыночное регулирование со стороны государства возвращается.

Молодой лидер активно развивает ядерную и ракетную программу КНДР: были осуществлены 4 ядерные тесты (с 2013 по 2017 годы), запущено много баллистических ракет. Среди них – "Хвасонг" 14 и 15, которые в теории могут достичь территории США. Трижды встречался с лидером США Дональдом Трампом: в Сингапуре, Ханое и в Демилитаризований зоне между двумя Кореями. Несмотря на саммиты, достичь соглашения пока не удалось.

Страна живет под постоянными санкциями и благодаря политической и экономической поддержке со стороны России и Китая. Внутри почти не существуют права человека и гражданина. Подавлены почти все свободы: прессы, собраний, выражения мнений, религиозного вероисповедания. Жителей часто принудительно собирают на акции и демонстрации в поддержку режима. Существует принудительная и долгая служба в армии. Более-менее современная жизнь развита только в столице Пхеньяне, но это только для партийной и военной элиты (чтобы жить в столице, надо получить специальное разрешение).

Южная Америка: Николас Мадуро (2013 – по настоящее время), Венесуэла



Николас Мадуро, президент Венесуэлы / photo: Getty Images

Бывший водитель автобуса, Николас Мадуро продолжает удерживать власть в своих руках в Венесуэле – стране провалившегося социалистического эксперимента. Несколько лет назад страна жила очень хорошо из-за высоких доходов от нефти. Но со временем, особенно после смерти Уго Чавеса, все стало намного хуже. Венесуэлу накрыла гиперинфляция, которая сделала местную валюту ненужной, в магазинах исчезли почти все товары.

Граждане начали массово покидать страну, создавая гуманитарный кризис. Продажи венесуэльской нефти упали, уменьшая основную прибыль. Сейчас отрасль почти парализована. Это при том, что именно нефти в недрах Венесуэлы больше всего в мире. Но вот распоряжаться ими венесуэльцы так и не научились.

Читайте еще: Кто такой Николас Мадуро: что известно о скандальном президенте Венесуэлы

Мадуро до последнего обвинял во всех проблемах Венесуэлы США. Дональд Трамп поддержал самопровозглашенного лидера оппозиционного парламента Хуана Гуайдо (он сидел в зале во время последнего обращения Трампа к Конгрессу), но у него не получилось сбросить Мадуро "с трона": у того есть поддержка армии. Мадуро пережил попытку импичмента и атаку на его жизнь с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Акции протеста привели к многочисленным арестам и жертвам. В последнее время ситуация для богатых жителей столицы, Каракаса, улучшилась. Но менее состоятельные районы города и всей остальной страны продолжают страдать, хотя массовые акции протеста и беспорядки в основном прекратились. Пока в Венесуэле фактически нет силы, которая могла бы помешать Мадуро управлять страной дальше, опираясь на официальных силовиков и неофициальные банды, выполняющие его приказы. Они набираются из бедных районов городов.

Центральная Америка: Даниэль Ортега (2007 – по настоящее время), Никарагуа



Фактически, один из последних диктаторов в Центральной Америке – Даниэль Ортега / photo: Getty Images

Ортега – из страны Никарагуа. Это государство самое бедное в Центральной Америке и вообще второе по бедности в Западном Полушарии после Гаити.

Он второй раз во главе страны (первый был в 1985-1990 гг.), возглавляет партию СФНО (Сандинистский Фронт Национального Освобождения).

Не получил высшего образования, так как начал бороться с режимом предыдущего диктатора страны – Луиса Сомосы. В рядах сандинистов находится с 1965 года. Семь лет был истязаем за решеткой за попытку ограбления банка Америки, вышел досрочно в 1974.

С 1979 вел вооруженную борьбу против режима Сомосы до его падения. Возглавил временное правительство – хунту, начал строить в Никарагуа социализм. В 1984 году избран президентом и тогда же началась гражданская война. Ушел с должности в 1990 году из-за кризиса после развала соцлагеря. США тогда поддерживали силы, которые выступали против Ортеги (так называемые "Контрас", с которыми связан отдельный скандал с поставками оружия, так называемые "Иран-Контрас"). Позже, Международный Суд признал, что США нарушили международное право своим вмешательством во внутренний конфликт.

Все время до 2006 года Ортега был в оппозиции, а тогда снова выиграл выборы и возглавил Никарагуа. Тогда он уже говорил, что его герой Иисус Христос. Итак, Ортега у власти уже 13 лет. Сейчас фактически правит страной как полновластный диктатор. И критики говорят, что он напоминает Сомосу – человека, которого он сбросил.

Президент Никарагуа продолжает поддерживать левые движения в обеих Америках, имея теплые отношения с Боливией, Венесуэлой и Кубой. Вице-президентом является его жена.

За пределами региона Ортега поддерживал Муаммара Каддафи, признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Но при этом развивал отношения не с КНР (что было бы ожидаемо), а с Тайванем. Имеет хорошие отношения с Россией, Владимир Путин даже побывал в Никарагуа с визитом в 2014 году.

Внутри страны даже бывшие союзники и друзья теперь критикуют его за авторитарное руководство, личный культ, предательство революции и примирение с капитализмом. Два года назад против Ортеги вспыхнули масштабные протесты, погибли около 300 человек (другие источники говорят о примерно 450 убитых). Ортега назвал события "вторжением злых духов".

Поскольку Верховный Суд отстранил любые преграды по количеству сроков подряд, он вполне может снова баллотироваться в 2021. Ортега – живой реликт, последний латиноамериканский революционер, который еще у власти после смерти Фиделя Кастро и Уго Чавеса.

Европа: Владимир Путин (2012 – по настоящее время) и Александр Лукашенко (1994 – по настоящее время), Россия и Беларусь



Президенты России и Беларуси во время встречи / photo: Getty Images

Главу Беларуси часто называют "последним диктатором Европы", но это не совсем так. Надо также учитывать президента России Владимира Путина (хотя большая часть его страны формально находится в Азии). Отношения двух политиков были разными: от союзных и разговоров о создании едва ли не единого государства, до напряженных. Беларусь, хоть и дружнее к России государство, но пытается отстаивать то, что осталось от их фактической независимости. В некоторых вопросах Лукашенко прямо отказывал Путину.

В последнее время белорусский лидер начал понемногу разговаривать с европейскими лидерами, выходя из изоляции. Путин же на глобальной сцене находится постоянно. Большое различие же заключается в том, что Беларусь в основном подавляет свободы внутри своих границ. Россия же посягает на земли других государств: Грузии, Украины. Режим Путина поддерживает диктаторов по всему миру: от КНДР до Сирии, от Африки до ультраправых движений в Евросоюзе.

Это важно: "Пропаганда дяди Вовы": как Путин превратился в генератор лжи

Несмотря на потепление в отношениях с Европой и снятие персональных санкций, последствия диктатуры в Беларуси постепенно становятся видимыми миру. Последний раз это произошло, когда 41-летний бывший боец ​​спецназа признался в интервью DW: он участвовал в уничтожении критиков Лукашенко. Речь идет об экс-министре внутренних дел Юрие Захаренко, экс-председателе ЦИК Викторе Гончаре и бизнесмене Анатолие Красовском. Президент Беларуси тогда говорил, что "не дает таких команд".

Все трое действительно исчезли в 1999 году. Оказалось, что они были похищены и внесудебно казнены. Беларусь – единственная страна в Европе, где есть смертная казнь. А за 5 лет до этого Александр Лукашенко пришел к власти в новой, независимой стране. В 1996 году он продлил свой срок пребывания у власти. В 2010 году, на фоне очередного обострения отношений между Беларусью и Москвой, россияне даже сняли 4-х серийный фильм "Крестный батька" о коррупции в режиме Лукашенко.

Интересная история: Как Лукашенко пытается восстановить утраченную силу СССР

Позже, уже в 2010-х, система перешла от убийств до арестов и приговоров. Сажали даже кандидатов в президенты. К пребыванию в тюрьмах добавились огромные штрафы. При этом в России политические убийства продолжались. И за пределами страны тоже. Теперь в РФ можно считать иностранным агентом даже физическое лицо, постоянно что-то запрещают, сажают за группы в телеграмме, репосты и лайки. Не говоря уже о задержании и избиении участников протестов. Между тем, Путину предлагают предоставить титул "Верховного руководителя", еще больше толкая страну в объятия Азии, в частности – Китая.

И если в Беларуси есть хотя бы призрачная надежда на улучшение отношений с ЕС (железная хватка внутри страны продолжается), то Россия решила пройти свой кровавый путь до конца.