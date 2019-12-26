От Солсбери до Берлина: история российского подразделения убийц

До недавнего времени "подразделение убийц" был малоизвестно или только по номеру воинской части: 29155. Те, кто входят в него, имеют только одну задачу: находить и уничтожать критиков режима Путина, где бы они ни жили.

Громкие убийства в, казалось бы, защищенной Европе стали визитной карточкой Российской Федерации. Больше об этой организации узнал 24 канал.

Секретное подразделение разведки

Анатолий Чепига и Александр Мишкин (известные также как Петров и Боширов), которые получили мировую известность желанием "посмотреть на шпили Солсбери", тоже принадлежали к 29155 – подразделению в составе Главного Разведывательного Управления. Оно настолько секретное, что могло не быть известным другим работникам ГРУ. Поэтому довольно сложно спрогнозировать, где оно ударит в следующий раз.

Британские спецслужбы, работая вместе с коллегами из Швейцарии и США, идентифицировали около 15-20 оперативников, входящих в подроздел 29155, созданный в 2009 году в качестве базы для тренировок спецназовцев. В 2012 году Минбороны РФ упоминает о дополнительной плате для членов этой "команды". Руководит ею генерал-майор Андрей Аверьянов.



Воинская часть 29155 Все, кто служит в 29155, почти одного возраста – 30-40 лет, учились в солидных военных академиях, ветераны прошлых и текущих войн в Афганистане, Чечне и в Украине или служили в специальных воинских подразделениях. Но главное – они абсолютно безжалостны и абсолютно лояльны к руководству. За рубежом эти "асасины" базировались во Франции: Эвиан, Шамони, Аннмасс и занимались убийствами, саботажем и разведкой. Операции были по всей Европе: Болгария, Великобритания, Украина (включая Крым), Франция, Молдова, Швейцария, Черногория. Дестабилизация ситуации, помощь с аннексией, подделка допинг-результатов и прочее – вот чем могли заниматься эти военные агенты. Несмотря на прямое подчинение Минобороні РФ, выдержки телефонных разговоров показывают, что некоторые приказы поступали из круга, близкого к Президенту РФ Владимиру Путину.

Болгария: первая попытка химической атаки

Случай в Болгарии (которая давно является еще одной базой российской разведки) особенно показателен, потому что он тесно связан с нападением на Скрипалей. Болгария стала местом неудачной операции бойцов 29155, хотя готовили ее почти год, начав визиты еще в 2014 году.

Во время поездок спецагенты притворялися журналистами и туристами. В последнюю неделю апреля 2015 года они чуть не убили ядом производителя оружия Эмиля Гебрева и его сына Христо. Сейчас уже известно, как все было совершено: бойцы ГРУ проникли в гараж Гебрева и облили химической ядом ручки его машины, а затем вышли, незамеченные, за исключением размытых фото камеры наблюдения.

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27 апреля Эмиль почувствовал первые симптомы отравления: жжение в глазах, ухудшение зрения, галлюцинации и головокружение. Он сначала подумал, что это простой грипп, но на следующий день все прогрессировало. Только хорошие контакты в военном госпитале Софии спасли Гебрева – его доставили туда раньше, чем он впал в кому. Впоследствии тоже самое почувствовал его сын. Выписали Эмиля через 20 дней. До сих пор неизвестно, был ли это "Новичок" или другое химическое оружие. Но через месяц, в мае, ранние симптомы отравления вернулись, когда отец и сын были на побережье Черного моря, отдыхая после первой атаки. Болгарские врачи обратились за анализом в финскую лабораторию, которая нашла остатки органофосфатов (которые связанны с пестицидами) и еще одного метаболита, там не смогли идентифицировать.

Эмилий Гебрев в Софии, Болгария, после лечения от отравления / photo: Reuters

Местные власти подозревали россиян, включая одного в воинском звании генерала. Считается, что он руководил русскими шпионами и в Солсбери. В обеих странах он был непосредственно в день операции или на одни-двое суток раньше и постоянно коммуницировал с Москвой через звонки и мессенджеры.

Генерала зовут Денис Сергеев. И в Болгарию, и в Британию он путешествовал под вымышленным именем – Сергей Федотов / photo: Bellingcat, The INSIDER

"В сердце расследования – восемь человек, все члены одного подразделения, которые путешествовали в Болгарию за несколько недель до нападения", – написал Bellingcat. Сергеев был в стране во время обеих нападений на Гебрева. Один из "восьмерки" – Владимир Моисеев – в конце 2016 года будет обвинен в подготовке попытки переворота в Черногории, когда эта страна выбрала путь приближения к членству в НАТО. Команда запросила комнату в гостинице с четким видом на вход в него и подземный паркинг напротив. Также, были идентифицированы телефоны, карты, машины и маршруты, которыми пользовались русские.

Наверное, уточняет следствие, причиной нападения стала продажа оружия как Грузии в 2008 году, так и Украине в 2014-2015 годах (впрочем, он прекратил поставлять оружие нашему государству после завершения аннексии Крыма). После войны в Грузии, Гебрев оказался в черном списке Минобороны РФ, хотя, по его словам, его продажи – это не более 10% общего экспорта оружия из страны.

Вторая возможная причина – внутренние бизнес-войны в Болгарии в то же время с желанием подставить Гебрева и его компании Emco источникам, которые получают часто ложную информацию из России. Спрос на легкое/среднее вооружение и боеприпасы из Восточной Европы рос очень сильно, интерес был даже со стороны сил, которые противостояли президенту Сирии Башару Асаду. Оно было продано им через посредников – Саудовскую Аравию и Азербайджан.

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Именно болгарское нападение, хотя и неудачное, позволило разведке Запада идентифицировать целую систему россиян, которые атакуют своих жертв за пределами страны, и понять, как она работает.

Германия: убить врага государства

Прошло еще четыре года в которые уместилось еще несколько операций. Следующей громким делом для 29155 стало заказное убийство в Берлине. Цель – Зелимхан Хангошвили, чеченский эмигрант из Грузии. Тактика была отработана дома: убийца ехал на велосипеде, а потом стрелял в жертву вблизи из огнестрельного оружия. Таким образом в Москве, в 2013 году, убили бизнесмена Альберта Назранова с Кабардино-Балкарии. Поэтому сейчас считается, что нападения в Москве и Берлине совершил один и тот же человек – Вадим Красиков.

Интересно, что на него действовал международный ордер на арест со стороны... России. Красикова искали с 2008 года за убийство бизнесмена и местного политика в Карелии в 2007 году, еще до того как он начал сотрудничать с ГРУ и 29155. Он также служил в спедподразделении ФСБ "Вымпел". Ордер в Интерпол был отозван в 2014 году с одновременным предоставлением нового паспорта и имени. Через год, тем не менее, дело открыли заново, но оно никогда не дошло до суда. Зато Красикова, скорее всего, завербовали. Он бывал в Кыргызстане, а затем, несколько раз – в аннексированном Крыму в 2016 году.

На месте убийства в берлинском парке / photo: MORRIS PUDWELL / BERLINER KURIER

Итак, после всего этого он приехал в Берлин и начал следить за Хангошвили на его пути к мечети через парк Кляйнер Тиргартен в районе Моабит. Полдень должен был наступить через две минуты по берлинскому времени, когда мужчина приблизился к летнему кафе на черном горном велосипеде и начала внезапно стрелять. Две пули, выпущенные из 9-мм пистолета Глок-26 с глушителем, попали Хангошвили в голову, он погиб на месте.

Сопоставление лиц с запроса Интерпола и после задержания Красикова в Берлине / photo: Bellingcat, DER SPIEGEL

Убийца уехал на велосипеде, упал, травмировал ногу и скрылся в боковой улице. Доехав до леса, он сменил одежду, а старую вместе с оружием, бритвой и велосипедом бросил в реку Шпрее на мосту Лессинг. После этого он поехал дальше на приобретенном заранее электрическом скутере. Так и убежал, если бы не двое тинейджеров, которые видели все, что он делал и вызвали полицию, которая арестовала Красикова на железнодорожной станции. В сумке, которая еще была с ним, нашли порошок для отвлечения внимания собак, которых могли пустить по его следу. Он имел обратный билет в Москву. Красиков до сих пор отвергает обвинения и молчит. Так почему он убил того, кто приехал в Германию искать убежища?

Немецкие следователи постепенно пришли к соглашению, что главная причина преступления – Хангошвили был "врагом государства". Родом из Панкийского ущелья в Грузии, воевал в Чеченской войне 1999 года, дослужился до командира и личного помощника президента Чечни того времени Аслана Масхадова. Которого секретная служба РФ уничтожила в 2005 году. Хангошвили вернулся с войны годом ранее и скорее всего был под наблюдением спецслужб РФ.

После похищения отца бывшей жены Зелимхана супруги переехали в Тбилиси, но и там им поступали угрозы, скорее всего из-за работы Хангошвили на органы безопасности Грузии. В 2015 году, Зелимхана там почти убили, но он выжил и перебрался в Украину, где стал помогать правительству. К тому времени, вооруженные чеченцы, которые были верны главе республики Рамзану Кадырову, воевали на Востоке Украины.

Важная мысль: Отравление Скрипалей – пародия на спецоперацию, а поведение ГРУ – школярство, – New York Times

После этого, он поехал в Германию. Информация от него, а также коллег из Украины, была передана ЦРУ и Соединенным Штатам. Грузины говорят, что "его работа спасла жизни людей". Но в немецких краях сначала не повезло: его заявление на убежище отклонили, зато его отнесли к категории "исламистов" до 2019 года, когда эта классификация была снята. Накануне убийства за Хангошвили установили надзор, но не считали его больше угрозой.

Вернемся к расследованию. Перебирая файлы, немецкие следователи наткнулись на тот же документ с красным кодом Интерпола – срочно задержать. Вот только запросу теперь было уже... пять лет. Технология распознавания лиц выдала результат: 82% сходства. В Германию Красиков поехал уже под фамилией "Соколов". Видимо, спецслужбы РФ пытались спасти своего "ассасина" от задержания, но не получилось. Сейчас следствие под руководством БНД (Германская служба разведки) и федеральной прокуратуры хочет узнать, были ли у Красикова сообщники уже в Берлине.

Немцы выслали двух сотрудников посольства РФ в Германии по подозрению, что они – члены ГРУ. Глава британской разведки "МИ6" рассказал в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, что "существует согласованная программа деятельности. Это касается одних и тех же людей". Знал ли об этом всем Путин? Неизвестно, но закон 2006 года позволяет осуществлять убийства за рубежом. Он использовал силу, чтобы избавляться от своих врагов с первых дней на должности. Но сейчас, в отличие от СССР, россияне оставляют гораздо больше следов.