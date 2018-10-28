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      Провал на провале: кошмар ГРУ пущен в "свободное плаванье"

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      Глазастиков – сооснователь хакерской группы "Шалтай-болтай"
      Глазастиков – сооснователь хакерской группы "Шалтай-болтай" / rg.ru

      Намедни суд в Москве заочно арестовал Александра Глазастикова по обвинению в незаконном доступе к компьютерной информации и объявил его в международный розыск.

      Если кто не помнит, то Глазастиков – сооснователь хакерской группы "Шалтай-болтай", которая под управлением ФСБ осуществила ряд весьма успешных диверсий. В частности, в 2014 году был проведен слив личных данных работающих за пределами России разведчиков под прикрытием, а так же взлом личной переписки Владислава Суркова.

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      Руководил всем этим вопиющим непотребством офицер Центра информбезопасности ФСБ Сергей Михайлов и, по сути, данная атака против ГРУ была инициирована непосредственно ФСБ.

      До суда дело дошло лишь потому, что "фэсы" очень глубоко достали ГРУш, ведь о нерадивой работе ГРУ доложил лично Путину директор ФСБ Бортников. Тогда же Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично распорядился достать группу "Шалтай-болтай" хоть из-под земли.

      Правда, всех достать не удалось, ведь Александр Глазастиков еще два года назад, словно предчувствуя неладное, отправился в солнечную Эстонию. Что интересно, другой главный фигурант дела, лидер хакерской группы, Владимир Аникеев "Льюис", уже вышел на свободу.

      То есть, токсичные элементы, которые в формате информационной, и не только, войны между ФСБ и ГРУ на вес золота, пущены в свободное плаванье. А это значит…

      А это значит, что не за горами могут быть новые сливы на структуру, которая вместо того, чтобы решать внутренние и внешние задачи, находится в постоянной защитной стойке к ФСБ.

      И учитывая то, что за время существования такой страны, как Российская Федерация, структура значительно ослабла, то не исключено, что за период президентства Путина ее окончательно сведут в могилу.

      Да, и не забываем, что не за горами столетие ГРУ, а как же такой юбилей отмечать и без очередного макания в лужу. Наблюдаем!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін ФСБ Публікації Російські ГРУшники
      Джерело: Злой Одессит
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