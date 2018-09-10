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Отравление Скрипалей – пародия на спецоперацию, а поведение ГРУ – школярство, – New York Times

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Отравление Скрипачей – пародия на спецоперацию
Отравление Скрипачей – пародия на спецоперацию / 24 канал

Американские журналисты предполагают, что российские агенты умышленное действовали "по-дурацки" и срывали конспирацию. И вообще вся "спецоперация" была или очень плохо спланированной или задуманной как пародия на фильм о шпионах и "умышленно очевидной".

Об этом сообщило издание New York Times.

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Двое агентов из России останавливаются в дешевом отеле в Лондоне, придерживая за пазухой флакон для духов со смертельным химическим веществом. К тому же, совершенно не обращают внимания на камеры наблюдения. "Тайная" операция по отравлению экс-шпиона Сергея Скрипаля в Великобритании была провальной с самого начала, или задумана именно такой. Однако эксперты указывают на то, что для ГРУ, российской военной разведки, характерна репутация "орудия власти", деятельность которого направлена на предотвращение причинения ущерба России или внушение страха тем, у кого такие намерения могут возникнуть.

Отруєння Скрипалів
По информации МІ6, паспорта Боширова и Петрова отличающиеся только одной цифрой

Вдруг правительство Британии указывает пальцем на двух агентов ГРУ, обнародует копии их паспортов и видео с камер наблюдения. Россияне, как свидетельствуют отзывы в соцсетях, не верят, что такая серьезная организация, как ГРУ, могла действовать "так тупо". Впрочем, россияне до сих пор знали только мифы о работе своих спецслужб, генерируемые советской, а затем федеральной пропагандистской машиной.

Ни один нормальный россиянин понятия не имеет, что делает ГРУ,
– сказал независимый военный эксперт из России Александр Гольц.

New York Times подчеркивает, что покушение на Скрипалей – далеко не первый случай, когда агенты ГРУ грубо проваливают свою конспирацию. Журналисты предполагают, что это мог быть "демонстративный сигнал", но кому и что – не известно.


Бывший агент ЦРУ в Москве Джон Сифер считает действия ГРУ школярством

Премьер Великобритании Тереза Мэй тоже допустила, что отравление Скрипаля в марте похоже на послание другим россиянами в Лондоне: мол, не чувствуйте себя в безопасности. Тем временем бывший агент ЦРУ в Москве Джон Сифер имеет другую версию: распространение камер безопасности значительно усложнило проведение операций и увеличило риски разоблачения.

ГРУ очень похожа на хамоватого парня в колледже, который агрессивно прыгает на всех,
– подчеркнул Сифер.

Между тем вмешательство в выборы в США, хакерские атаки, попытки устроить переворот в Черногории, уничтожение малайзийского лайнера над Украиной или управления наемниками в Сирии – все упреки в свою сторону Кремль отвергает, доказательства от каких-либо стран или организации не воспринимает и называет "нонсенсом".

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Какой бы ни была правда – это момент "славы" ГРУ, а эксперты предостерегают: чрезмерный шум может на самом деле скрывать более важную и действительно тайную работу спецслужб России.

Теги: Новости России Великобритания Новости США Российские ГРУшники Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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