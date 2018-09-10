Отравление Скрипалей: как изменилось отношение британцев к режиму Путина

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отношение британцев к России резко ухудшилось. Они больше не сомневаются во вредности режима президента России Владимира Путина.

Об этом публицист Эдвард Лукас пишет в статье Тімеѕ, передает BBC.

Смотрите также: Новые доказательства в отравлении Скрипалей: Британия введет санкции против России

Больше никто не спорит о том, вреден ли режим Владимира Путина. Вместо этого британцы пытаются разобраться в природе этого зла и понять, что с ним делать,

– пишет Лукас.

Обозреватель отмечает, что усилия российской пропаганды и дезинформации направлены на то, чтобы не позволить британской полиции, представителям службы здравоохранения, правительству и другим объяснить, что на самом деле произошло.

"Наша тактика в информационной войне – лишь часть более общего круга вопросов относительно стратегии реагирования на действия враждебного государства, которые до определенного времени невозможно квалифицировать как открытую войну", – говорится в статье.

По словам Лукаса, угроза со стороны России является более серьезной, чем угроза со стороны терроризма.

Управляемое Кремлем государство не признает международные нормы и применяет тактику террора типа убийств и кибератак. Оно проповедует растлевающую нео-нигилистическую идеологию, основанную на антизападных постулатах. В его распоряжении целая сеть открытых и тайных сторонников,

– подчеркивает обозреватель.

По мнению Лукаса, в этой ситуации Британии необходимы "силы сдерживания". Это предусматривает повышение расходов на оборону и изменение ее структуры. Кроме этого, Британии следует пересмотреть бизнес-модель.

"Наша жадности к грязным деньгам до сих пор была нашей ахиллесовой пятой. Но она же открывает путь давления на Путина и его приспешников в будущем, если только мы готовы пожертвовать связанной с ней легкой прибылью", – отметил Лукас.

Напомним, ранее британские СМИ выяснили, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, по меньшей мере шесть раз ездили в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери.