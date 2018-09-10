14:11
10 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
21°C 12°C
  • вторник
    22°C 14°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    24°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, 8 сентября
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, 8 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
СМЕРТЕЛЬНА ДТП НА ФОНТАНІ В ОДЕСІ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Отравление Скрипалей: как изменилось отношение британцев к режиму Путина

160 Читати новину українською
После отравления Скрипалей в Британии уже никто не спорит о вреде режима Путина
После отравления Скрипалей в Британии уже никто не спорит о вреде режима Путина / Фото из открытых источников

После отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отношение британцев к России резко ухудшилось. Они больше не сомневаются во вредности режима президента России Владимира Путина.

Об этом публицист Эдвард Лукас пишет в статье Тімеѕ, передает BBC.

Смотрите также: Новые доказательства в отравлении Скрипалей: Британия введет санкции против России

Больше никто не спорит о том, вреден ли режим Владимира Путина. Вместо этого британцы пытаются разобраться в природе этого зла и понять, что с ним делать,
– пишет Лукас.

Обозреватель отмечает, что усилия российской пропаганды и дезинформации направлены на то, чтобы не позволить британской полиции, представителям службы здравоохранения, правительству и другим объяснить, что на самом деле произошло.

"Наша тактика в информационной войне – лишь часть более общего круга вопросов относительно стратегии реагирования на действия враждебного государства, которые до определенного времени невозможно квалифицировать как открытую войну", – говорится в статье.

По словам Лукаса, угроза со стороны России является более серьезной, чем угроза со стороны терроризма.

Управляемое Кремлем государство не признает международные нормы и применяет тактику террора типа убийств и кибератак. Оно проповедует растлевающую нео-нигилистическую идеологию, основанную на антизападных постулатах. В его распоряжении целая сеть открытых и тайных сторонников,
– подчеркивает обозреватель.

По мнению Лукаса, в этой ситуации Британии необходимы "силы сдерживания". Это предусматривает повышение расходов на оборону и изменение ее структуры. Кроме этого, Британии следует пересмотреть бизнес-модель.

"Наша жадности к грязным деньгам до сих пор была нашей ахиллесовой пятой. Но она же открывает путь давления на Путина и его приспешников в будущем, если только мы готовы пожертвовать связанной с ней легкой прибылью", – отметил Лукас.

Напомним, ранее британские СМИ выяснили, что Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, по меньшей мере шесть раз ездили в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери.

хронИка СОБЫТИй
Теги: Новости России Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Великобритания СМИ Расследования Владимир Путин
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
В Париже ожесточенные столкновения у турецкого посольства
 8 февраля 2016 , 19:29
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук