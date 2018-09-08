16:59
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. В космос с водочным двигателем РФ. Православный Ватикан
Вєсті Кремля
22:32, 7 сентября
Вести.UA. Зачем Марченко бурит землю. "Палево" нардепов на провокации от журналистов
Вєсті.UA
21:16, 7 сентября
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Дело отравления Скрипалей: в СМИ появились новые детали о подозреваемых россиянах

160 Читати новину українською
Сергей Скрипаль с дочкой
Сергей Скрипаль с дочкой / Фото из открытых источников

Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, по меньшей мере шесть раз ездили в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

Читайте также: Дело об отравлении Скрипалей: Британия может конфисковать активы российских олигархов

"Информация об авиабилетах, полученная The Telegraph, свидетельствует о том, что Руслан Боширов и Александр Петров совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в швейцарский город во время попытки убийства Сергея Скрипаля", – говорится в сообщении.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались  – Александр Петров и Руслан Боширов, они являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Британии. Кроме того, Великобритания обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей. Отметим, что из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Новости России Отравление Сергея Скрипаля Великобритания
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сегодня, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
сегодня, 10:05 На жаль или нажаль: как хорошо вы знаете украинский язык?
1 7676
"Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
сегодня, 08:43 "Удаленка" по-лугански: сколько в "республике" зарабатывают фрилансеры
Ольга Черненко
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Трамп заявил, что США не пойдут на уступки Турции
 21 августа , 02:47
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук