Дело отравления Скрипалей: в СМИ появились новые детали о подозреваемых россиянах

Александр Петров и Руслан Боширов, которых подозревают в отравлении Скрипалей, по меньшей мере шесть раз ездили в Женеву (Швейцария) перед покушением в британском городе Солсбери.

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве.

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"Информация об авиабилетах, полученная The Telegraph, свидетельствует о том, что Руслан Боширов и Александр Петров совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в швейцарский город во время попытки убийства Сергея Скрипаля", – говорится в сообщении.

Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались – Александр Петров и Руслан Боширов, они являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Британии. Кроме того, Великобритания обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей. Отметим, что из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.