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Дело об отравлении Скрипалей: Британия может конфисковать активы российских олигархов

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Российские олигархи в Британии могут потерять свои активы и подвергнуться жестким проверкам
Российские олигархи в Британии могут потерять свои активы и подвергнуться жестким проверкам / Фото из открытых сетей

После обнародования имен двух офицеров российского ГРУ, подозреваемых в отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Британия может конфисковать активы почти сотни российских олигархов.

Об этом со ссылкой на неназванного британского чиновника сообщает The Daily Mail.

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По словам анонимного источника, в ближайшие месяцы Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании может принять меры против как минимум 100 иностранцев относительно "запросов об имуществе необъяснимого происхождения". Большинство из них, как говорится – российские.

В рамках запросов иностранцы, подозреваемые в связях с коррупцией или организованной преступностью за рубежом, должны показать в суде, каким образом финансировалась их недвижимость и активы в Британии.

Если они не могут продемонстрировать, что активы были получены законно, власть может требовать конфискации,
– говорится в статье.

Кроме того, на Даунинг-стрит заявили, что Великобритания ужесточает таможенный контроль в отношении тех лиц, которых подозревают в "враждебной государственной деятельности". Российские олигархи, связанные с Путиным, сталкиваются в Лондоне с целым рядом ограничений, включая обыски частных самолетов, отмечает издание.

"Официальные лица уже проводят проверки всех виз Tier 1, что позволяют жить в Британии иностранным гражданам, которые инвестируют не менее 2 миллионов фунтов стерлингов", – поясняет британская газета.

Среди россиян, которых, по оценкам издания, могут проверять – Игорь Шувалов, Андрей Якунин, Роман Абрамович, Олег Дерипаска и Эльсина Хайрова.

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Напомним, британский премьер-министр Тереза Мэй назвала имена подозреваемых в исполнении покушения на жизнь бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии 4 марта в Солсбери. Ими оказались двое офицеров ГРУ РФ – Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей на территории Британии. Кроме того, Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей. Отметим, что из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Деньги Великобритания
Источник: 24 Канал
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