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Покушение на Скрипалей: подозреваемых в отравлении разыскивает Интерпол

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Подозреваемых в отравлении Скрипалей будет разыскивать Интерпол
Подозреваемых в отравлении Скрипалей будет разыскивать Интерпол / Фото из открытых источников

Британская власть не будет требовать экстрадиции россиян, поскольку конституция РФ не позволяет выдавать своих граждан. Однако подозреваемых разыскивает Интерпол.

Об этом во время заседания Совета безопасности ООН заявила представительница Великобритании Карен Пирс передает AP.

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Пирс отметила, что Великобритания не будет просить у РФ экстрадиции россиян.

Она также отметила, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила о возможном расширении санкций в отношении России. По словам представительницы Великобритании, высокий уровень "чистоты" жидкости, которой отравили Скрипаля, указывает на то, что ее изготавливали под государственным контролем.

По словам Карен Пирс, Великобритания вместе со своими союзниками продолжит принимать меры в отношении стран, чьи разведывательные службы угрожают безопасности в мире.

24 канал сообщал, что накануне британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери. Согласно заявлению, лидеры стран "полностью уверены" в выводах Великобритании о том, что 2 подозреваемых в отравлении служат в Главном разведывательном управлении России.

Отметим, Великобритания обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.

Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Новости России Новости политики Интерпол ООН Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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