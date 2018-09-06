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Россия играет в кости с жизнями людей, – представитель Великобритании в ООН

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Великобритания
Великобритания / Фото из открытых источников

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс обвинила Россию в нарушении запрета на использование химоружия и в "игре в кости" с жизнями жителей Солсбери, где отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом сообщает AP.

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Карен Пирс заявила, что международное сообщество должно принять меры для защиты людей от использования химического оружия и "угрозы враждебного иностранного вмешательства".

Великобритания обсуждает следующие шаги со своими союзниками, подчеркнув, потому что проблема выходит за пределы Солсбери. Мы и наши союзники хотели бы подумать о том, как противостоять такой активности в России, которая не только злонамеренная, но и безрассудная,
– сказала Пирс.

24 канал сообщал, что накануне британская премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери.

Согласно заявлению, лидеры стран "полностью уверены" в выводах Великобритании о том, что 2 подозреваемых в отравлении служат в Главном разведывательном управлении России.

Отметим, Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.

Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости политики
Источник: 24 Канал
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