Россия играет в кости с жизнями людей, – представитель Великобритании в ООН

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс обвинила Россию в нарушении запрета на использование химоружия и в "игре в кости" с жизнями жителей Солсбери, где отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь.

Об этом сообщает AP.

Читайте также: Россию в отравлении Скрипалей открыто обвинили сразу 5 стран

Карен Пирс заявила, что международное сообщество должно принять меры для защиты людей от использования химического оружия и "угрозы враждебного иностранного вмешательства".

Великобритания обсуждает следующие шаги со своими союзниками, подчеркнув, потому что проблема выходит за пределы Солсбери. Мы и наши союзники хотели бы подумать о том, как противостоять такой активности в России, которая не только злонамеренная, но и безрассудная,

– сказала Пирс.

24 канал сообщал, что накануне британская премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери.

Согласно заявлению, лидеры стран "полностью уверены" в выводах Великобритании о том, что 2 подозреваемых в отравлении служат в Главном разведывательном управлении России.

Отметим, Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.



Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.