Россию в отравлении Скрипалей открыто обвинили сразу 5 стран

Великобритания, США, Франция, Германия и Канада выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии "почти наверняка" было одобрено в России на высшем уровне.

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24 канал сообщал, что накануне британский премьер Тереза ​​Мэй заявила, что подозреваемые в исполнении отравления Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов являются офицерами ГРУ России.

После заявления Мэй британский министр безопасности Бен Уоллес заявил, что президент России Владимир Путин несет конечную ответственность за отравление "Новичком" Скрипалей в Солсбери.

Согласно заявлению, лидеры стран "полностью уверены" в выводах Великобритании о том, что 2 подозреваемых в отравлении служат в Главном разведывательном управлении России.

Отметим, Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН с просьбой провести заседание после появления новых данных в расследовании дела об отравлении Скрипалей.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Обоим удалось выжить, однако некоторое время они провели в больнице.



Из-за причастности к отравлению Скрипалей против России был введен ряд санкций.