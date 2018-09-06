Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?

В деле об отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии появились сенсационные подробности. За полгода британские следователи установили, кто мог совершить атаку нервно-паралитическим веществом "Новичок" в британском Солсбери 4 марта. Премьер-министр страны Тереза Мэй озвучила имена подозреваемых – двоих офицеров ГРУ – Александра Петрова и Руслана Боширова.

Теперь все ниточки в тяжелом и длительном расследовании окончательно привели к России. Однако сможет ли Британия привлечь виновников к ответственности и как Россия воплощает свои кровавые замыслы за границей – анализировали западные СМИ.

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Дерзкая и безрассудная атака: как отравили Скрипалей

Так, правительство Британии обвинило двоих ГРУшников Александра Петрова и Руслана Боширова (это, наверное, псевдонимы) в осуществлении химической атаки в городке Солсбери, жертвами которой стали несколько человек. Новые подробности подтверждают, что ответственность за это несет режим Владимира Путина, однако больше всего поражает его дерзость и безрассудство, пишет The Wall Street Journal.



Подозреваемые в отравлении Скрипалей

Полиция и прокуратура утверждают, что люди, которых они назвали Александром Петровым и Русланом Бошировым, прибыли в лондонский аэропорт "Гатвик" в пятницу 2 марта, незаконно ввезя в Британию отравляющее вещество нервно-паралитического действия "Новичок" во флаконе для духов. Они приехали на пригородном поезде и метро в центр Лондона, где поселились в гостинице. В их гостиничном номере несколько месяцев спустя было найдено несмертельное количество "Новичка", напоминает издание.



Подозреваемые перевозили "Новичок" в поддельном флаконе духов Premier Jour от Nina Ricci с переделанным распылителем



Фотографию вещественного доказательства по делу об отравлении Скрипалей обнародовала британская полиция

В воскресенье 4 марта мужчины снова повезли "Новичок" на общественном транспорте, в котором ехали сотни людей. В Солсбери они распылили ядовитое вещество на входные двери в доме жертвы Сергея Скрипаля. В тот же день Скрипаль со своей дочерью Юлией серьезно заболели. Также пострадал полицейский Ник Бейли, который пришел осмотреть их дом. Все трое несколько недель провели в больнице, говорится в редакционной статье газеты.

Впоследствии потенциальные убийцы избавились от флакона, который через четыре месяца в корзине для пожертвований обнаружил Чарли Роули со своей сожительницей Дон Стерджесс. Роули тяжело заболел, а женщина умерла от отравления.



Пара британцев Дон Стерджесс и Чарли Роули тоже пострадали от яда "Новачок". Жизнь женщины спасти не удалось

Новые детали расследования относительно отравления Скрипалей показывают обществу, почему санкции против России настолько важны. Кремль не просто проявил преступную безжалостность в отношении бывшего шпиона. Он также продемонстрировал полное равнодушие к безопасности невинных людей, которые могли пострадать от "Новичка" – и пострадали (полицейский и двое жителей Эймсбери). Все те, кто ехал в одном поезде с российскими убийцами, и все те, кто могут оказаться рядом с путинскими приспешниками в будущем, должны быть заинтересованы в сохранении этих санкций,

– делает вывод WSJ.

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"Акт войны" России против Британии: как поступит Мэй?

The Telegraph в редакционной статье утверждает, что отравление Скрипалей, а также Чарли Роули и Дона Стерджесса было актом войны, поэтому для предотвращения подобных действий в будущем необходимо единодушное осуждение Запада и совместные жесткие действия его стран против РФ.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй, кроме строгих и точных обвинений, объявила о расширении санкции против России. Она напомнила о высылке 23 российских дипломатов из страны после начала дела Скрипаля.

В отношении двоих подозреваемых также был выдан европейский ордер на арест. Однако британская прокуратура заявила, что не будет подавать запрос на экстрадицию Александра Петрова и Руслана Боширова, поскольку Россия не позволяет выдавать своих граждан. Так, статья 61 российской конституции запрещает депортировать и экстрадировать российских граждан в другие страны.

Сейчас Мэй ограничилась высказыванием о том, что надо "продолжать оказывать давление, чтобы все мероприятия, о которых мы договорились, были полностью применены". Сюда, в частности, относится создание нового европейского режима санкций за использование химического оружия, кибератак и за нарушения прав человека. Лондон потребовал созыва Совбеза ООН по этому делу, чтобы проинформировать 14 других его членов о продвижении расследования,

– отмечает Le Monde.

Французская газета уверена, что, направив удар на ГРУ, британский премьер пролила свет на российскую разведслужбу, подчиненную министерству обороны, которая не настолько известна, как ФСБ (бывший КГБ).

Чем опасно ГРУ РФ и в чем еще его обвиняют?

ГРУ – это ближайшая к главе Кремля спецслужба, которой управляет преданный Путину министр обороны РФ Сергей Шойгу. Это также одна из самых закрытых спецслужб.

"В 2010 году разведывательное крыло российских вооруженных сил было переименовано в ГУ, но и в самой стране, и за ее пределами, его продолжают называть "ГРУ". Служба, где ранее работал Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим ядом "Новичок", выполняет традиционные задачи внешней военной разведки России", – объясняет The Guardian.



ГРУ подчиняется министерству обороны России и выполняет задания, как внешняя военная разведка

Российских шпионов из ГРУ Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна обвиняют в отравлении полонием бывшего сотрудника КГБ Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне. Из "свежих" обвинений в адрес ГРУ издание называет хакерскую атаку на электронную почту Демократической партии США в преддверии выборов в Америке в 2016 году. Команда специального прокурора Роберта Мюллера называла имена 12 человек, без сомнения, офицеров ГРУ, которые занимались взломом и распространением информации с электронной почты лидера демократов Хиллари Клинтон. Кроме того, независимая следственная группа Bellingcat недавно заявила, что ее члены идентифицировали офицера ГРУ по имени Олег Иванников как частично ответственного за сбитие самолета "Малазийских авиалиний" МН17 над восточной Украиной в 2014 году. Также этот офицер, вероятно, под псевдонимом выполнял роль министра обороны поддерживаемой Кремлем сепаратистской республики Южная Осетия.

Как рассказали источники в британском правительстве, российская военная разведслужба, ответственная за атаку с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери, в последние 18 месяцев интенсифицировала свою международную кампанию физических атак и кибератак, отмечают журналисты The Times.

Британские разведчики с 2004 года сравнивали данные об операциях ГРУ, в частности об убийствах и ракетные обстрелах. Почти половина из 26 самых серьезных нападений произошла с января прошлого года,

– пересказывает газета тайный доклад, с которым ознакомились журналисты.

Высокопоставленные чиновники Великобритании считают, что это ведомство все меньше опасается быть разоблаченным и что оно перешло от попыток "правдоподобного отрицания" своих деяний к "неправдоподобному возражению" своих преступлений даже перед лицом очевидных доказательств, говорится в статье.

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Удастся ли привлечь подозреваемых в отравлении Скрипалей к ответственности?

Многие западные аналитики склоняются к мысли, что выдвигаемые обвинения ни к чему не приведут, поскольку Россия отказывается экстрадировать своих граждан. В этой ситуации наиболее эффективными мерами будут серьезные финансовые санкции против коррумпированного режима Путина.

Но, как настаивает The Times в другой своей статье, назвать имена подозреваемых было крайне важно.

Это демонстрирует всю лживость несерьезных версий, выдвинутых с марта российскими дипломатами и политиками в духе того, что покушение на жизнь Скрипаля якобы совершила сама Британия. Что важнее, создается ориентир для новых адресных мер со стороны Британии и ее союзников по внесению подозреваемых в черный список и задержанию тех, кто может планировать убийство в интересах президента-изгнанника,

– акцентируют внимание авторы материала.

"Битва за континент"

Тем временем министру иностранных дел Великобритании Джереми Ханту предстоит выполнить трудную задачу – убедить не слишком смелые страны ЕС ввести против России дополнительные санкции, рассуждает журналист The Guardian Патрик Винтур.

"Британия знает, что рискует, выступая с этим призывом тогда, когда она выходит из ЕС. Если Владимир Путин и служба военной разведки преследовали бы какую-то более широкую стратегическую цель путем отравления Скрипалей, то, вероятно, это была бы проверка на прочность единства Европы в условиях возни с Brexit", – объясняет свое утверждение корреспондент. По мнению британских министров, доказательства, которые указывают на ГРУ, настолько сильные, что служат достаточным основанием для изменения мнения о России среди тех европейских государств, которые отрицают, что Москва действительно намерена ослабить Запад, продолжает Винтур. Европа в своем отношении к России давно идеологически расколота, а страны на ее востоке и юге стремятся сохранить торговые связи. Популистские партии левого и правого толка тоже не видят ничего хорошего в возобновлении холодной войны. (...) Поэтому в будущей политической битве за континент между либерализмом и популизмом доказательства, собранные британскими спецслужбами в деле об отравлении Скрипалей, могут сыграть важную роль,

– делает вывод автор публикации.

Расследование относительно отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии может помочь Британии выиграть у России "политическую битву за континент"

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