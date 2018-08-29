Посол рассказала, как изменится политика Великобритании в отношении России после Brexit

Выход Британии из ЕС вызвал опасения, что политика ЕС в отношении России станет более мягкой. Однако наряду с этим Brexit розвязывает Соединенному Королевству руки относительно более активных действий против России.

Об этом Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко заявила в беседе с "Громадским".

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Первое впечатление (после референдума относительно Brexit – ред.) было, что одно место в Брюсселе будет пустым ... место страны, которая отстаивала наши интересы, которая могла публично выступить в поддержку санкций, убеждать другие государства нас поддерживать. Но по факту — и это озвучивают британские партнеры — наши двусторонние отношения тоже имеют много возможностей. Как одно из свидетельств того, что британская сторона выполняет эти обязательства есть, например, принятие их личного национального законодательства в отношении санкций (против России). У нас было реальное беспокойство, что в режиме санкций может образоваться вакуум, — если Британия выйдет, как будут применяться санкции?

– заявила Галибаренко.

Посол напомнила, что британская сторона уже подготовила соответствующее законодательство об имплементации санкций на уровне ЕС в свое законодательство и оно заработает после формального выхода Британии из ЕС. По мнению Галибаренко, ключевую роль в изменении политики Великобритании сыграло отравление Сергея Скрипаля.

"Для рядовых британцев это был дерзкий акт — иностранное государство применяет химическое оружие на их территории. Великобритания не скрывает, что такие вещи будут караться. Усиление санкций, выдворение российских дипломатов, которые выполняли совсем не дипломатические функции — это логичный ответ на то, что происходит. Мы со своей стороны тоже приветствовали такой подход", – сообщила дипломат.

Кроме этого, важную роль играет так называемый "Акт Магнитского", который содержит перечень российских чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека. Его разработали в США, однако Британия тоже его применяет.

"Позитив интегрирования "Акта Магнитского" в британское законодательство в том, что в дальнейшем правительство сможет включать в этот список новых людей. В нашей ситуации с политзаключенными, с событиями в Крыму, это очень важный инструмент", – добавила Галибаренко.

Ранее Россия заявила, как будет отвечать на новые санкции из-за дела отравления Скрипалей.

Что такое Brexit?Это выход Великобритании из состава Европейского Союза. Референдум относительно членства Великобритании в ЕС состоялся 23 июня 2016 года. 51,9% граждан, принявших участие в голосовании изъявили желание покинуть ЕС, но 48,1% избирателей проголосовали за то, чтобы остаться в составе ЕС.