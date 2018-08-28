Дело Скрипалей будут расследовать следователи с уникальными умениями

Расследование дела об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери возглавили два детектива из команды "суперрасследователей" Скотленд-Ярда.

Об этом сообщает Sky News.

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Издание отмечает, что детективы из команды, созданной в 2011 году, обладают уникальной памятью на лица. Сейчас детективы вместе с другими специалистами просматривают 5 тысяч часов съемок с камер наблюдения.

Детективы сопоставляют видео с подозреваемыми в отравлении Скрипалей и кадры с камер в аэропортах Великобритании.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Полиция Великобритании считает, что покушение на Скрипаля и его дочь организовывали две группы из России. Одна группа доставила нервно-паралитическое вещество "Новичок" в Британию, а другая совершила отравление.