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Дело Скрипалей: британские прокуроры обнародовали имена двоих подозреваемых россиян

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Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери
Подозреваемые в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери / BBCDanielS

В Великобритании прокуроры назвали имена двоих россиян, которые подозреваются в отравлении бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом сообщил корреспондент BBC Дэниел Сэнфорд в своем Twitter.

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Отмечается, что британские прокуроры заявили о том, что сейчас они уже собрали достаточную доказательную базу. Прокуроры подозревают в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двоих россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Британские прокуроры оперируют информацией, что подозреваемые могли проникнуть на территорию Великобритании под фиктивными документами скрыв свои настоящие имена.

Корреспондент BBC Дэниел Сэнфорд написал, что подозреваемые попали на запись камеры наблюдения "непосредственно перед" отравлением Скрипалей в Солсбери.

 

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Великобритания Новости России
Источник: 24 Канал
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