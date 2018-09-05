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"Преступления Кремля не скрыть": Порошенко сделал громкое заявление об агрессии РФ

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Порошенко прокомментировал причастность России к отравлению "Новичком"
Порошенко прокомментировал причастность России к отравлению "Новичком" / Фото из открытых источников

Выводы экспертов ОЗХЗ относительно применения именно яда "Новичок" в британском Эймсбери подтвердили, что для России-агрессора человеческая жизнь ничего не стоит, а международные границы не останавливают ее преступные намерения.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко в своем Facebook.

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"Преступления Кремля не скрыть! Выводы экспертов ОЗХЗ относительно применения именно "Новичка" в британском Эймсбери – это очередное подтверждение преступной сущности российского агрессора. Для него человеческая жизнь ничего не стоит. А для его преступлений – не существует границ", – подчеркнул глава государства.

Украинский президент подчеркнул, что список людей, которые стали жертвами Кремля шокирует.

"Это десятки украинских политических заключенных в российских тюрьмах, сотни погибших в результате сбития Россией рейса МН17, тысячи погибших на Донбассе и миллионы наших сограждан, выброшенные из своих домов российскими агрессорами", – заявил Порошенко.

Кроме того, глава государства отметил, что пришло время, чтобы Россия изменила свое поведение и отказалась от агрессии.

Украинская авантюра дорого стоит Кремлю, постоянно увеличивая цену агрессии. И так будет со всеми другими гибридными атаками Москвы, как и в отношении сегодняшних продолжающихся бомбардировок в Сирии. Кремль должен понять, что его циничная политика раскрыта, и пришло время отказаться от агрессии, траты сил на нелепые опровержения и изменить свое поведение,
– добавил Президент.

В то же время, Порошенко обратился к лидерам западных государств и напомнил им о необходимости сохранения давления на Кремль.

"Не умиротворением и флиртом с Москвой, а усилением санкций и единством и солидарностью сможем остановить кремлевскую отраву и не допустить ее дальнейшее расползание и новые жертвы", – подытожил глава государства.

 

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Оба выжили, однако длительное время провели в больнице. Следствие выяснило, что отравление произошло нервно-паралитическим веществом "Новичок", к разработке которого причастна Россия.

А 4 июля в британском городке Эймсбери вследствие действия неизвестного вещества в критическом состоянии в больницу попали мужчина Чарли Роули и женщина Дон Стерджесс. Впоследствии женщина умерла. Предполагалось, что эти люди тоже отравились "Новичком".

5 сентября обнародовали результаты экспертизы, которую провела Организация по запрещению химического оружия, подтвердившие выводы о том, что во время отравления в Эймсбери было использовано нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Отравление Сергея Скрипаля Санкции Великобритания Петр Порошенко
Источник: 24 Канал
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