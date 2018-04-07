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Скрипаль пришел в себя и заговорил, – Sky News

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Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить
Сергей Скрипаль пришел в себя и может говорить / Фото из открытых источников

Отравленный в британском Солсбери бывший полковник российской разведки Сергей Скрипаль, который накануне пришел в себя, может разговаривать.

Как информирует телеканал Sky News, Сергей Скрипаль в сознании и его уже готовят к разговору с правоохранителями.

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Об этом ведущий телеканала сказал в прямом эфире в субботу.

Полиция вскоре сможет поговорить с человеком в центре истории с отравлением в Солсбери. Бывший российский шпион Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии, хорошо реагирует на лечение, он в сознании и разговаривает,
– отметил журналист.

6 апреля стало известно, что отравленный в Солсбери бывший российский разведчик Сергей Скрипаль вышел из критического состояния.

Накануне в себя пришла его дочь Юлия, которую отравили вместе с отцом. После выхода из комы женщина сделала свое первое заявление.

После прихождения в себя Юлия Скрипаль поговорила по телефону с племянницей своего отца – 45-летней Викторией. Женщина сообщила, что ни у нее, ни у ее отца никаких необратимых процессов в состоянии здоровья нет.

5 апреля стало известно, что Юлия Скрипаль отказалась от консульской помощи со стороны посольства России.

4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания объявила о выдворении из королевства 23 российских дипломатов. В знак солидарности с Лондоном еще почти 30 стран мира выдворили более 100 сотрудников российских посольств и консульств.

Россия прибегла к "зеркальным" санкциям.

Теги: Новости политики Новости России Великобритания Расследования отравление Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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