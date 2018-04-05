Дочь Скрипаля отказалась от российской помощи

Дочь отравленного экс-разведчика Сергея Скрипаля – Юлия Скрипаль – отказалась от помощи, которую ей предложили со стороны России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на МИД Великобритании.

Отмечается, что Юлии была предложена консульская помощь со стороны посольства России.

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Мы передали Скрипаль предложение посольства Российской Федерации относительно консульской помощи. Скрипаль теперь может выбрать, когда следует принять это предложение, но сегодня она этого не сделала,

– сообщили в британском министерстве.

Напомним, 4 марта в Солсбери в Великобритании был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия Скрипаль. Следствие установило, что отец с дочерью были отравлены сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка подозревает Россию в причастности к отравлению.



К слову, на днях Юлия Скрипаль поговорила по телефону с племянницей своего отца – 45-летней Викторией. Женщина сообщила, что ни у нее, ни у ее отца никаких необратимых процессов в состоянии здоровья нет.