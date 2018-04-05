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Дочь Скрипаля сделала первое заявление после выхода из комы

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Юлия Скрипаль
Юлия Скрипаль

Дочь бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в Солсбери 4 марта нервно-паралитическим газом, вышла из комы.

На сайте полиции Лондона опубликовано короткое заявление от ее имени.

"Я проснулась неделю назад, и я рада сказать, что моя сила растет каждый день. Я благодарна за интерес ко мне и за много сообщений доброй воли, которые я получила", – говорится в сообщении.

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В сообщении Юлия благодарит медиков в больнице, а также всех людей, которые пришли им на помощь в момент отравления.

"Я надеюсь, что вы будете уважать мою личную жизнь и жизнь моей семьи в период моего выздоровления", – отметила Юлия.

Напомним, 4 марта в Солсбери в Великобритании вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка подозревает Россию в причастности к отравлению.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

Сергей Скрипаль служил в ГРУ РФ, в 1999 году ушел в отставку, имея звание полковника. До 2003 года работал в управлении делами МИД России. В декабре 2004 года ФСБ России арестовала его и обвинила в государственной измене и сотрудничестве с английской разведкой. Российские спецслужбы утверждают, что его завербовали еще в 1995 году. Сам Скрипаль признал себя виновным и в 2006 году получил 13 лет тюрьмы. По данным СМИ, он был агентом разведки, который работал под прикрытием в Европе, в частности "работал" в британской службе MI-6. За информацию, которую он поставлял с 1990-х годов, Скрипаль получил 100 тысяч долларов. В 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев помиловал Скрипаля, который к тому времени уже отсидел 5,5 лет заключения. Впоследствии его и еще трех граждан России, осужденных за шпионаж в пользу США и Великобритании, обменяли на десятерых агентов российских спецслужб, которые были задержаны в США в июне 2010 года.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля
Источник: 24 Канал
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