Порошенко высылает из Украины 13 российский дипломатов

Президент Украины Петр Порошенко заявил о выдворении из Украины 13 российских дипломатов

Об этом говорится в заявлении на сайте Президента Украины

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина, в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, что остались. Потому что, как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – говорится в заявлении.

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Как говорится в заявлении, следующий шаг – "увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая через усиление персональных, финансовых и экономических санкций".

"Наш общий ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения норм международного права", – подытожил Порошенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

24 марта британское издание Times сообщило, что около 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов. 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.