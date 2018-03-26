Высылка российских дипломатов из стран Запада не повлияет на Путина, – международник

Возможно высылка ЕС и США из своих государств российских дипломатов – обычная практика, наиболее строгая мера, но в пределах дипломатического протокола. Россия ответит зеркально, но не пойдет на силовые действия.

Об этом сайту "24" рассказал юрист-международник Геннадий Друзенко.

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Как отмечает специалист, это не разрыв дипломатических отношений. Речь идет только о тех дипломатах, которые занимаются разведывательной деятельностью.

Каждая страна имеет среди своего дипломатического персонала профессиональных разведчиков. Великобритания выслала 23 дипломатов-россиян, но остается посол, культурный атташе консулы. Речь не идет о прекращении дипломатических отношений. Это сигнал, что Запад знает, что они под прикрытием занимаются разведдеятельностью, и они больше не хотят разрешать это,

– говорит Друзенко.

По мнению юриста, такие действия стран Запада на символическом уровне вряд ли заставят делать Кремль шаги навстречу. Россия, скорее будет вызывающе хамить международному сообществу.

"Если бы Запад хотел воспитывать Путина, то он бы занимался вопросом отключения России от международной платежной системы SWIFT, ставил бы вопрос нефтяного эмбарго. Сейчас Запад, скорее, ищет пути взаимопонимания с Путиным. Но вряд ли Путин начнет разыгрывать силовые сценарии. Многое зависит от того, за дипломатическим символами будут персональные или экономические санкции против РФ. Тогда Путин может начать играть на повышение ставок ", – подчеркнул Геннадий Друзенко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер Британии Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

24 марта британское издание Times сообщило, что около 20 европейских стран готовятся выдворить российских дипломатов. 26 марта США и несколько стран Евросоюза объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.