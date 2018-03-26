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Вислання російських дипломатів з країн Заходу не вплине на Путіна, – міжнародник

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Захід хоче помиритися, а не сваритися
Захід хоче помиритися, а не сваритися / msn.com

Можливе вислання ЄС і США зі своїх держав російських дипломатів – звичайна практика, найбільш суворий захід, але в межах дипломатичного протоколу. Росія відповість дзеркально, але не піде на силові дії.

Про це сайту "24" розповів правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Як зауважує фахівець, це не розрив дипломатичних відносин. Йдеться тільки про тих дипломатів, які займаються розвідувальною діяльністю.

Кожна країна має серед свого дипломатичного персоналу професійних розвідників. Великобританія вислала 23 дипломатів-росіян, але ж залишається посол, культурний аташе, консули. Не йдеться про припинення дипломатичних стосунків. Це сигнал, що Захід знає, що вони під прикриттям займаються розвіддіяльністю, і вони більше не хочуть дозволяти це,
– говорить Друзенко.

На думку правника, такі дії країн Заходу на символічному рівні навряд чи змусять робити Кремль кроки назустріч. Росія, швидше буде зухвало хамити міжнародному співтовариству.

"Якби Захід хотів виховувати Путіна, то він би займався питанням відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT, ставив би питання нафтового ембарго. Наразі Захід, швидше, шукає шляхи порозуміння з Путіним. Але навряд чи Путін почне розігрувати силові сценарії. Багато що залежить від того, чи за дипломатичними символами будуть персональні чи економічні санкції проти РФ. Тоді Путін може почати грати на підвищення ставок", – підкреслив Геннадій Друзенко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". У зв'язку з цим офіційний Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні із РФ.

24 березня британське видання Times повідомило, що близько 20 європейських країн готуються видворити російських дипломатів. 26 березня США та кілька країн Євросоюзу оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Великобританії.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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