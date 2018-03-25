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Отруєння Скрипаля: в Росії запевнили, що "Новачок" розробили у США

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Історія з отруєнням Сергія Скрипаля
Історія з отруєнням Сергія Скрипаля / Ілюстративне фото з вільних мереж

Розробка газу "Новачок" відбувалася у США, що нібито можуть підтвердити документи, які на сьогодні існують.

Про це заявив начальник лабораторії хіміко-аналітичного контролю наукового центру Міноборони Росії Ігор Рибальченко, повідомляє "РИА Новости".

"Ще в 1998 році, переглядаючи чергову версію спектральної бібліотеки, яка випускається національним бюро стандартів Сполучених Штатів, і ця бібліотека містить спектральні дані у близько 300 тисяч з'єднань і постійно поповнюється, ми виявили там речовину, яка нас зацікавила, оскільки це була фосфорорганічна речовина. І ми розуміли, що вона повинна володіти сильною смертельною дією. Зараз з'ясовується, що, судячи з назви цієї речовини, це був якраз той самий "Новачок", А234", – розповів Рибальченко.

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Він зазначив, що ця речовина була внесена в американську базу даних працівником центру хімічних досліджень і розробок армії США. Документ з бази, що нібито підтверджує це, був представлений у телестудії.

"Найцікавіша подробиці в цій історії: в наступних версіях бази даних – вони зазвичай тільки розширюються, весь час поповнюються, дедалі більше і більше речовин – ми цього запису не виявили", – сказав Рибальченко.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Теги: Новини Росії Отруєння Сергія Скрипаля Новини США Великобританія
Джерело: 24 Канал
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