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Отравление Скрипаля: в России заверили, что "Новичок" разработали в США

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История с отравлением Сергея Скрипаля
История с отравлением Сергея Скрипаля / Иллюстративное фото

Разработка газа "Новичок" происходила в США, что якобы могут подтвердить документы, которые сегодня существуют.

Об этом заявил начальник лаборатории химико-аналитического контроля научного центра Минобороны России Игорь Рыбальченко, сообщает "РИА Новости".

"Еще в 1998 году, просматривая очередную версию спектральной библиотеки, выпускаемой национальным бюро стандартов США, и эта библиотека содержит спектральные данные в около 300 000 соединений и постоянно пополняется, мы обнаружили там вещество, которое нас заинтересовала, поскольку это было фосфорорганическое вещество. И мы понимали, что оно должно обладать сильным смертельным действием. Сейчас выясняется, что, судя по названию этого вещества, это был как раз тот самый "Новичок", А234 ", – рассказал Рыбальченко.

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Он отметил, что это вещество было внесено в американскую базу данных работником центра химических исследований и разработок армии США. Документ с базы, который якобы подтверждает это, был представлен в телестудии.

"Самая интересная подробность в этой истории: в следующих версиях базы данных – они обычно только расширяются, все время пополняются, все больше и больше веществ – мы этой записи не обнаружили", – сказал Рыбальченко.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Теги: Великобритания Новости США Отравление Сергея Скрипаля Новости России
Источник: 24 Канал
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