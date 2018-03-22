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Великобритания идентифицировала вещество, которым отравили Скрипаля

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Мэй заявила об идентификации вещества, которым отравили Скрипаля
Мэй заявила об идентификации вещества, которым отравили Скрипаля / Фото из открытых источников

Премьер-министр Тереза Мэй заявила о "положительной идентификации" экспертами военной лаборатории в Портон-Даун вещества, которое "использовалось как часть группы боевого нервно-паралитического вещества "Новичок".

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера.

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В четверг, 22 марта, Тереза ​​Мэй встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Брюсселе.

"Премьер представила им подробный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества, такого типа, как производится в России. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, которое использовалось как часть группы "Новичок", – говорится в заявлении.

Кроме того, премьер-министр Королевства заявила, что Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

"Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что не существует иной трактовки того, что произошло, кроме того, по которой ответственность за чрезвычайную ситуацию несет Россия... Лидеры договорились поддерживать контакт в ближайшие дни", – отмечается в заявлении.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним была отравлена и его 33-летняя дочь Юлия. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

2 марта премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом. В связи с этим официальный Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостанавливает дипломатические контакты на высоком уровне с РФ. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипль? Бывший полковник ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году вскоре после прибытия в Великобританию умерла его жена, а в прошлом году во время посещения России при загадочных обстоятельствах умер и его 44-летний сын.

Теги: Новости политики Новости России Отравление Сергея Скрипаля Тереза Мэй Великобритания
Источник: 24 Канал
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