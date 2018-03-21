В Великобритании рассказали, как "выборы Путина" могут быть связаны с отравлением Скрипаля

Отравлении бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании может быть связано с президентскими выборами в России, которые состоялись 18 марта.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, передает "Радио Свобода".

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"Думаю, что сроки (для совершения нападения – "24"), вероятно, более тесно связаны с недавними выборами в России. Так делают многие недемократические фигуры, когда сталкиваются с какими-то критическими политическими моментами, вызывают в воображении общественности образ врага", – заявил Джонсон.

По мнению британского министра, таким образом Россия намеревалась послать сообщение потенциальным перебежчикам, а Британию выбрала в качестве цели для нападения из-за того, что Лондон регулярно "обличал" нарушения со стороны Москвы.

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили. В Британии считают, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией веществом. МИД Британии тоже считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.

Кто такой Сергей Скрипаль? Это экс-разведчик ГРУ России, где в 2006 году его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году Скрипаля освободили и выслали на Запад в рамках обмена обвиненными в шпионаже. В 2012 году в Великобритании умерла его жена, а в 2017-м – во время посещения России загадочно умер и его 44-летний сын.