В России сделали громкое заявление относительно гибели россиян в Великобритании

Министерство иностранных дел РФ заявило, что гибель российских граждан на территории Великобритании не является случайностью, а такие события уже стали тенденцией.

Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков, сообщает "РИА Новости".

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Он отметил, что отравление экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери является не первым случаем досадных событий, которые происходят с гражданами России именно на территории Королевства.

Двое российских граждан пострадали в Великобритании, и у нас есть большие сомнения, что кто-то за это ответит. И не первый это случай,

– сказал политик.

Вместе с тем, Ермаков вспомнил и о смерти одиозного российского олигарха Бориса Березовского, который при жизни считался врагом №1 президента России Владимира Путина, и которого нашли мертвым в Лондоне в 2013 году.

"Проводя аналогии, мы можем вспомнить Бориса Березовского, который попросил президента России Владимира Путина, чтобы тот дал ему возможность вернуться на родину. Вот так случайно, Борис Березовский вдруг покончил жизнь самоубийством в Лондоне, случайно", – добавил он.

По словам российского чиновника, у британских коллег постоянно происходят "вот такие случайности", поэтому "это не единичный случай, это уже тенденция".

Напомним, 4 марта 2018 года в британском городе Солсбери военного разведчика Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию отравили. В Британии считают, что Скрипаль мог быть отравлен разработанным Россией веществом. МИД Британии тоже считает, что приказ отравить бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля отдал Путин.